Luuk de Jong na nederlaag in Groningen: ‘Als je de goals zo snel weggeeft wordt het moeilijk’

Na 39 minuten stond het vanmiddag nog 0-0, maar bij rust was de stand al 3-1. ,,Het was een hele rare wedstrijd. De eerste helft was er niks aan de hand, maar we gaan in de fout en dan ben je het helemaal kwijt. Binnen de kortste keren staan we dan zelfs met 3-0 achter", zag De Jong vanaf de bank. ,,Natuurlijk waren we in de rust boos op elkaar, maar we hadden de 3-1 nog gemaakt en dan probeer je het toch nog positief op te pakken en het nog om te draaien.”