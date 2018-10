'Maak de VAR gewoon de baas'

Door Sjoerd Mossou en Mikos Gouka



Robin van Persie keek de tuchtcommissie nog eens doordringend aan donderdagavond in Zeist. De aanvoerder van Feyenoord had zich verheugd op een avondje Europa League, thuis op de bank in Rotterdam. Maar hij wilde gerechtigheid in Zeist, waar hij een door arbiter Serdar Gözübüyük gegeven rode kaart voor een overtreding op Vitesse-speler Max Clark geschrapt wilde zien worden. Dat de VAR de arbiter zondag in de Kuip nog volkomen gelijk had gegeven? Het was Van Persie en zijn jurist een zorg.



Ze kregen gelijk, Van Persie speelt morgen tegen Willem II. Zoals ook de rode kaart van Utrecht-middenvelder Simon Gustafson tegen FC Groningen werd geseponeerd. Twee dikke nederlagen voor de arbitrage en de VAR.



Zo blijft de discussie, waarvan zo was gehoopt dat die zou verdwijnen. Neem die duidelijke overtreding op Tomas Necid zaterdag, bij Heerenveen tegen ADO. De handsbal van Nick Viergever op dezelfde avond bij NAC - PSV.