Maakt FC Utrecht kans in kort geding? ‘De vraag is of Songfestival zo’n bijzonderheid is’

De gemeente Rotterdam verbiedt een wedstrijd op zaterdagavond in De Kuip omdat dan ook het Songfestival in Ahoy plaatsvindt. Daarop besloot de KNVB tot verplaatsing van de finale van de play-offs. FC Utrecht beroept zich op artikel 6 van het reglement play-off Europees ticket betaald voetbal van de KNVB, waarin staat beschreven wat er dient te gebeuren bij een ‘verbod van overheidswege’. Daarin staat goedbeschouwd dat er op neutraal terrein gespeeld moet worden en als dat niet lukt, de tegenstander automatisch wint.

Bij de harde opstelling van FC Utrecht zit natuurlijk de pijn van vorig jaar, toen de club eveneens via de rechtbank knokte voor het alsnog spelen van de geschrapte bekerfinale tegen Feyenoord. Toen wilde de KNVB niet wijken en werd de bond uiteindelijk ook juridisch in het gelijk gesteld. FC Utrecht greep uiteindelijk overal naast: een Europees ticket via de competitie en, bij winst op Feyenoord, de beker én een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

De KNVB hoopt in dit geval dat de strijd van dit jaar om het Conference League-ticket ‘op het veld wordt beslecht en niet op papier’ en schrijft: ,,Het bestuur betaald voetbal is van mening dat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de play-off-finale groter zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het verzoek tot verzetten van de play-off-finale wordt ingewilligd.”

Vandaag beslist de rechtbank over wanneer het kort geding zal dienen. Waarschijnlijk is dat morgen. In elk geval moet het voor zaterdag geregeld zijn. FC Utrecht wil de KNVB dus aan zijn eigen reglement houden. ,,De kortgedingrechter controleert alleen of de juiste procedures zijn gevolgd”, legt advocaat Hugo Wolterink (Van Benthem & Keulen), gespecialiseerd in sportrecht, uit. Hij wijst op een slotbepaling in lid 3 van het play-offsreglement van de KNVB.

Daarin staat dat ‘in gevallen waar niet is voorzien of waar op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, het bestuur betaald voetbal beslist’. ,,Die uitzondering biedt de KNVB de mogelijkheid tot verplaatsing”, aldus Wolterink. ,,Dus de vraag voor de rechter zal zijn of het Songfestival nu zo’n bijzondere omstandigheid is.”

Poll Wat moet er gebeuren met finale play-offs? Spelen op zondag in Rotterdam

Spelen op zaterdag op neutraal terrein

Spelen op zaterdag in Rotterdam

Spelen op zaterdag in Utrecht Wat moet er gebeuren met finale play-offs? Spelen op zondag in Rotterdam (40%)

Spelen op zaterdag op neutraal terrein (25%)

Spelen op zaterdag in Rotterdam (13%)

Spelen op zaterdag in Utrecht (22%)