Maarten Stekelenburg denkt twintig jaar na debuut bij Ajax nog niet aan stoppen: ‘Ik ga nog lekker door’

Als 19-jarige jongen was Stekelenburg een beetje zenuwachtig voor zijn eerste wedstrijd, op 11 augustus 2002 om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. ,,We wonnen met 3-1 en dan is het uiteindelijk een heerlijk debuut. Ik kon slechter beginnen.”



Stekelenburg kwam in zijn eerste seizoen tot dertien wedstrijden. ,,Ik begon heel goed, maar raakte al snel geblesseerd. Dat was jammer voor mij, want ik zat er lekker in. Uiteindelijk is het goed gekomen, want ik had niet verwacht dat seizoen zoveel wedstrijden te keepen.”