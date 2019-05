Maaskant verwacht leuk duel, ABBA-penalty's in de finale

De bekerfinale is in zicht en dus is het tijd voor een aftelrubriek, waarin we toeleven naar de eindstrijd tussen Ajax en Willem II zondag. Met elke dag voorspellingen van Willem II’ers en van ervaringsdeskundigen die de beker wonnen met een club onder de top-drie. Maar ook: grappige zaken en nieuws in aanloop naar de finale van de KNVB-beker.

Strafschoppen volgens ABBA-systeem

Indien er na de reguliere speeltijd en de verlenging nog steeds geen winnaar is in de bekerfinale volgt er een serie strafschoppen volgens het ABBA-principe. Dat houdt in dat beide clubs niet om beurten een penalty nemen. De strafschopnemer van een club wordt gevolgd door twee penaltynemers van de tegenstander.

Het kan de eerste en laatste bekerfinale worden waarbij het ABBA-systeem gebruikt wordt. De internationale spelregelcommissie IFAB gaf al aan dat het experiment geen vervolg krijgt. De Johan Cruijff-schaal aan het begin van het seizoen tussen PSV en Feyenoord werd beslist door een ABBA-penaltyserie.

Crowley hoopt op Ierse bondscoach

Voor Willem II-middenvelder Daniel Crowley staat er zondag meer op het spel dan bekerwinst in De Kuip tegen Ajax. De 21-jarige Brit hoopt dat de Ierse bondscoach Mick McCarthy op de tribune zit. Crowley, die in jeugdteams zowel Engeland als Ierland vertegenwoordigde, mikt op een loopbaan als Iers international.



Hij had al contact met Mark O’Toole, de talentscout van de Ierse voetbalbond. ,,Ik heb hem verteld over mijn ambities om voor Ierland uit te komen. Hij is bezig de papieren rond te krijgen. Ik moet geduld hebben’', vertelt Crowley bij de BBC. De middenvelder, die in Nederland eerder uitkwam voor Cambuur en Go Ahead Eagles, is een steunpilaar in het elftal van coach Adrie Koster. Hij kwam in alle 32 tot nu toe gespeelde eredivisieduels in actie voor de Tilburgers.



Crowley heeft Ierse grootouders, waardoor hij voor dat land kan uitkomen. ,,Ik had als kind nooit een shirt van Engeland, maar wel van Ierland. Ik weet nog hoe ik moest huilen nadat ik met mijn vader in 2002 in de pub Ierland op het WK had zien verliezen van Spanje.’’



Hij werd opgeleid bij Aston Villa en Arsenal, waar Crowley nooit doorbrak. Zijn keuze in Nederland te gaan voetballen werd niet door iedereen begrepen. ,,Veel mensen in Engeland dachten: dat is afgelopen, van hem horen we nooit meer iets. Ze denken: het is een kleine competitie. Maar zondag zien ze me spelen tegen Ajax in een finale. Het is een belangrijk moment, het kan mijn carrière veranderen.’’



Crowley kwam op 16-jarige leeftijd bij Arsenal binnen, gepresenteerd als de ‘nieuwe’ Jack Wilshere. ,,Ik vond dat leuk toen ik jong was. Ik keek enorm tegen hem op. Nu is hij een goede vriend.’' De international was ook onder de indruk van de jonge Crowley. Hij twitterde zelfs over zijn mogelijke opvolger: ,,Geloof me als ik zeg dat deze jongen een echte voetballer is. Grote toekomst’', meende Wilshere destijds.

Volledig scherm © BSR Agency

‘Ajax-selectie extra hongerig op het behalen van eerste prijs’

Robert Maaskant (50), in 2005 trainer van het Willem II dat de bekerfinale van PSV verloor, weet niet wat hij kan verwachten van de bekerfinale aanstaande zondag. ,,Dat is afhankelijk van hoe Ajax de wedstrijd in gaat. Misschien worden bepaalde jongens erbuiten gelaten met het oog op de return in de halve finale van de Champions League.” Dat doet echter niets af aan de gretigheid van Ajax, want die is groot, denkt Maaskant. ,,Als je naar de selectie kijkt dan zijn er bijna geen spelers die zilverwerk in hun kast hebben staan. Ik neem aan dat de selectie extra hongerig zal zijn op het behalen van de eerste prijs van hun carrière.”

In tegenstelling tot de Ajax-spelers, die nog op drie fronten actief zijn, is de bekerwedstrijd voor de spelers van Willem II een unieke kans om een prijs te pakken. Toch moeten de Tilburgers ongeacht de uitslag tevreden zijn met het behalen van de finale, stelt Maaskant. ,,Dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar als Willem II verliest tegen een ongenaakbaar Ajax, dan moet je daar vrede mee hebben. Je hebt de bekerfinale gespeeld en dat blijft speciaal.” Dat maakt een verlies alleen niet minder teleurstellend, weet Maaskant uit ervaring. ,,Toen we de finale in 2005 verloren, was ik zeer teleurgesteld. Ik was toen 36 jaar en kon er minder goed mee omgaan. Ik had er zo de pest in dat ik niet eens meer langs de prijsuitreiking ging. Maar als een goede verliezer hoor je dat natuurlijk wel te doen.”

De huidige technisch directeur van Almere City verwacht een leuke wedstrijd in de Kuip, waar hij zelf aanwezig zal zijn als betrokkene bij NOS Langs de Lijn. ,,Ik vermoed een dominant Ajax aan de bal en een agressief Willem II in de beginfase. Ajax zal proberen het gevoel mee te nemen van afgelopen week tegen Tottenham Hotspur. Zeer dominant zijn en ver vooruit verdedigen. Voor Willem II is het een kwestie van overleven. De Tilburgers moeten à la PEC Zwolle (doelend op de bekerfinale van 2004, red.) boven zich uit zien te stijgen. Als ze net zo’n wedstrijd als tegen AZ op de mat weten te leggen, dan kan het nog heel spannend worden.”

‘Willem II is zeker niet kansloos’

Volledig scherm John Feskens links en verzorger Henri van Amelsfort © joris buijs / marietherese kier De bekerfinale leeft enorm in Tilburg, vertelt John Feskens (53), die recordhouder is met 483 wedstrijden voor Willem II. ,,Sinds Willem II de bekerfinale heeft gehaald is iedereen die maar een beetje betrokken is bij de club bezig met de wedstrijd. De selectie is op en top gemotiveerd en zal er alles aan doen om te winnen.” Maar liefst 18.000 supporters van Willem II reizen zondag af naar Rotterdam, waaronder Feskens zelf. Toch had dit vele malen hoger kunnen uitvallen, denkt de Tilburgse clubicoon. ,,Als de mogelijkheid bestond, had Willem II driemaal het huidige aantal kaarten kunnen verkopen.”

Volledig scherm John Feskens (rechts) in actie voor Willem II. © ANP Het behalen van de bekerfinale is al een prestatie op zich, maar aan het eind van de rit wil de ploeg van Adrie Koster ‘gewoon’ de beker omhoog houden. ,,Natuurlijk is Willem II de underdog, maar uiteindelijk wil het team winnen. Als dat niet lukt zal dat toch een teleurstelling zijn.”



Ondanks de underdogrol denkt d’n Beitel dat Willem II zich goed kan verweren tegen Ajax. ,,Het gaat een redelijk eenzijdige wedstrijd worden, waarbij Ajax de overhand gaat hebben. Maar Willem II is zeker niet kansloos.” Daarbij moeten de Tilburgers het geluk ook een beetje aan hun kant hebben, weet Feskens. ,,Kijk, Ajax gaat zeker kansen krijgen. Maar als deze nou niet binnenvallen, dan kan Willem II vanuit een aantal tegenaanvallen heel gevaarlijk worden. Als de ploeg dan weet te scoren kan het heel verrassend worden.”

Boschker over finale Twente van 2001: ‘We zijn boven onszelf uitgestegen die dag’

Volledig scherm FC Twente-aanvoerder Erik ten Hag ontvangt de beker uit handen van de toenmalige voorzitter van de KNVB Jeu Sprengers. © ANP

Sander Boschker vertolkte een heldenrol in Kuip. De oud-keeper van FC Twente stopte in de strafschoppenserie drie penalty’s, waardoor de Tukkers de Eindhovenaren ervan weerhielden de dubbel te pakken dat seizoen.

Volledig scherm Boschker met de Amstel Cup in 2001. © anp Boschker denkt met veel genoegen terug aan de finale. ,, Heel de Kuip zat bijna vol met Twente-supporters. Het leefde enorm in Enschede en omstreken. Net als Willem II nu, had Twente destijds lang geen finale meer gespeeld. Dat maakt iets extra’s los bij de supporters.”



De selectie van toen leefde in alle rust naar de wedstrijd toe, weet de huidig keeperstrainer van FC Twente nog. Maar trainer Fred Rutten toverde op de dag van de wedstrijd een konijn uit de hoed, waardoor er op het juiste moment een adrenalinekick loskwam bij de selectie. ,,Tijdens het eten liet de trainer een filmpje zien hoe enorm het leefde in Twente en hoe supporters massaal afreisden naar de Kuip. Dat gaf zo’n enorme boost. We zijn die dag boven onszelf uitgestegen.”

Ondanks de warme herinneringen zit er een heel klein smetje op de memorabele finale. ,,Na afloop van de wedstrijd moest ik van journalist naar journalist. Toen ik eenmaal in de kleedkamer kwam, waren er nog vier man over. Ik had het hele feest in de kleedkamer gemist. Daar baalde ik wel van.” Maar dat maakte het Twentse volksfeest dat was losgebarsten er niet minder om.

Voor de gemiddelde Willem II’er is dit de wedstrijd van zijn leven

Volledig scherm Frank Evenblij. © ANP

Volledig scherm Frank Evenblij interviewt voormalig Willem II-speler Arjan Swinkels. © Max van der Put Met de bekerfinale van zijn favoriete club in zicht, kan Frank Evenblij (40) de slaap nog maar moeilijk vatten. ,,Behalve een extreme Willem II-fan ben ik ook een voetballiefhebber eersteklas’’, zegt de tv-presentator en programmamaker. ,,Zoals Ajax nu speelt, is bijna om verliefd van te worden.’’



Maar dat sentiment telt niet als hij zondag als supporter in de Kuip zit. ,,Ik was dan ook niet ontevreden met de 0-1 van Ajax tegen Spurs. Daardoor doet de return van woensdag er nog toe. Ik hoop heel erg dat Ajax de Champions League-finale gaat halen en winnen. Maar mijn allereerste belang is Willem II.’’

Quote In een stadion gedraag ik me af en toe als een hooligan. Ik heb mijn emoties zondag niet in bedwang Frank Evenblij En die club heeft geen boodschap aan de Europese ambities van Ajax, zo heeft Evenblij zelf gecheckt. ,,In het programma Peptalk stelde ik Freek Heerkens en Jordens Peters de vraag of ze in het belang van het Nederlandse voetbal niet een beetje rustig aan moesten doen. Moet je in de bekerfinale wel een overtreding op Frenkie de Jong maken als hij een paar dagen later tegen Spurs speelt? Maar die jongens gaan zich niet inhouden, hoor. Frenkie gaat gewoon neer, haha.’’



In Tilburg telt namelijk maar één ding. ,,Voor de gemiddelde Willem II’er is dit de wedstrijd van zijn leven. De kans dat Peters ooit nog een belangrijkere wedstrijd gaat spelen, is niet zo groot. Alexander Isak misschien wel, maar ook voor hem geldt dat dit de belangrijkste wedstrijd is die hij tot nu toe heeft gespeeld.’’



Als supporter leeft Evenblij tussen hoop en vrees. ,,Ik ben heel bang dat het snel afgelopen kan zijn. Ajax wil natuurlijk het liefst binnen twintig minuten op 2-0 staan zodat ze spelers rust kunnen geven. Willem II heeft er baat bij dat het lang 0-0 blijft. Ik hoop op een smerige 1-0 van Isak. Zo’n rollertje. Isak is echt heel slim. Het zou zo’n wedstrijd kunnen worden die zijn kant opvalt.’’

Tegen PSV (0-3) kende Willem II een slechte generale, maar daar hecht Evenblij weinig waarde aan. ,,Dat was een draak van een wedstrijd. Volgens Heerkens en Peters waren de spelers van Willem II in hun hoofd te veel bezig met het voorkomen van een rode kaart of een blessure. Daardoor hebben ze het in die wedstrijd laten lopen. Wat die gasten van Willem II tegen PSV hadden, hebben de spelers van Ajax nu. Zij kijken ook al over de wedstrijd heen. Je hoeft je natuurlijk niet te schamen als je van dit Ajax verliest. Nog mooier is het als je wint.’’



FOX Sports had zondag in de Kuip graag een camera op Evenblij gericht, maar dat leek de Willem-supporter geen goed idee. ,,In een stadion gedraag ik me af en toe als een hooligan’’, lacht hij. ,,Ik heb mijn emoties zondag niet in bedwang. Er gieren veel gevoelens door mijn lijf. Iedere wedstrijd is momenteel een gebakje. Het is zo leuk om naar voetbal te kijken tegenwoordig. Ik heb er gewoon ontzettend veel zin in.’’

Wietse Dijkstra

Volledig scherm Erwin van de Looi koestert de beker, terwijl de selectie van FC Groningen feest viert in de kleedkamer. © ANP

Als trainer van FC Groningen won Erwin van de Looi (47) in 2015 de bekerfinale van PEC Zwolle (2-0). De bondscoach van Jong Oranje gunt zijn oude club Willem II zondag eenzelfde feestje. ,,Je moet erin geloven, daar begint alles mee.’’

Volledig scherm Erwin van der Looi jongleert met de KNVB-beker terwijl matchwinaar Albert Rusnak toekijkt. © Pim Ras Fotografie

Voor FC Groningen was het winnen van de KNVB-beker een geweldig hoogtepunt. ,,Het mooiste was dat het de eerste keer was’’, zegt Van de Looi. ,,Ik hoop dat ze de beker nog vaker gaan winnen, maar de eerste keer blijft de eerste keer. Voor clubs als FC Groningen, FC Utrecht, PEC Zwolle en nu weer Willem II is het de enige prijs die je echt kunt winnen. We weten allemaal hoe groot de kans is dat dit soort clubs kampioen wordt. Daarvoor zijn de verschillen te groot.’’



Een echte favoriet voor de finale tussen FC Groningen en PEC Zwolle was er niet. ,,Het enige verschil was dat zij de beker het jaar ervoor hadden gewonnen en het gevoel hadden dat ze wisten hoe ze de wedstrijd moesten benaderen. Maar wij hadden het goed voor elkaar. Omdat we in de eerste helft wat problemen hadden, hebben we in de rust gewisseld (Hateboer voor Burnet, red.). En om Zwolle meer pijn te doen hebben we later Antonia gebracht.’’

Quote Bij Willem II zitten nog steeds nog steeds mensen met wie ik prima heb samenge­werkt. Dat gevoel overheerst. I Erwin van de Looi Het inbrengen van de snelle buitenspeler bleek de winnende zet. Door twee goals van Albert Rusnak, bij de 2-0 bediend door Antonia, veroverde FC Groningen de beker. ,,We wisten wat we gingen doen’’, zegt Van de Looi. ,,We kwamen in een soort flow richting de finale. Het klinkt misschien arrogant, maar ik had niet het idee dat we gingen verliezen. We wilden niet alleen de finale spelen, maar ook winnen. Het jaar ervoor hadden we de play-offs gewonnen. Nu wilden we een echte prijs. We hebben dat seizoen in de beker ook steeds met dezelfde ploeg gespeeld.’’



Het geheim voor de finale? ,,Het heeft veel met overtuiging te maken. Hoe ga je er naartoe? Dat was in ons geval wel een klein verschil met PEC Zwolle. Zij dachten ‘wij gaan weer winnen.’ Je moet oppassen dat je niet meegaat in de euforie rond de club, maar gefocust blijven. Een finale is alleen mooi als je hem wint, anders is het super zuur. Voor Willem II geldt hetzelfde, al hebben zij nu wel een veel zwaardere tegenstander.’’

Van de Looi sluit een stunt van zijn ex-club tegen Ajax niet uit. ,,Ik denk dat Willem II echt een kans maakt. Met hun compacte manier van spelen kunnen ze het goede tegenstanders lastig maken. Dat hebben ze uit tegen AZ en uit tegen Feyenoord laten zien. Als ze de overtuiging hebben, dan hebben ze zeker een kans. Je moet erin geloven, daar begint alles mee.’’



Hoewel Van de Looi vorig jaar op een vervelende manier bij Willem II vertrok, is er van oud zeer geen sprake bij de trainer. ,,Rancune is een slechte emotie. Bij Willem II zitten nog steeds nog steeds mensen met wie ik prima heb samengewerkt. Dat gevoel overheerst. Ik hoop dat ze een mooi feestje kunnen vieren.’’

Wietse Dijkstra

Luister hier naar de AD Voetbalpodcast over de bekerfinale

‘Deskundige’ Hans van de Haar: ‘Grootste feest dat ik ooit heb meegemaakt’

Volledig scherm FC Utrecht viert de bekerwinst in 2004. ,,Eén groot feest, ongelooflijk”, aldus Hans van de Haar. © ANP

Volledig scherm Hans van de Haar, rechtsbovenin, met de basiself van FC Utrecht in de bekerfinale van 2004. © utrecht, twente Hans van de Haar (44) won in 2004 met FC Utrecht de Amstel Cup door met 0-1 van FC Twente te winnen, voor de Domstedelingen de tweede bekerwinst op een rij. ,,Het unieke, witte bekerfinaleshirt is het enige shirt dat ik in huis heb hangen. Het was een slaapverwekkende wedstrijd, maar het was direct het einde van het seizoen voor ons en het werd uiteindelijk het grootste feest dat ik ooit heb meegemaakt. Met een ‘cabrio dubbeldekker’ en een bus met de spelersvrouwen erachter. Eén groot feest, ongelooflijk. Daarna zijn we nog met de selectie vier dagen naar Gran Canaria gegaan. Het was echt een unieke groep.”



Volgens Van de Haar, nu als trainer actief bij FC Lienden, is de beker winnen met een club onder de traditionele top-drie ‘in prijzen het hoogst haalbare’. ,,Vroeger werd het nog een beetje gebagatelliseerd. Het is ‘maar’ de Amstel Cup, of ‘maar’ de KNVB-beker. Maar tegenwoordig gaat het meer leven, net zoals in de A-landen. Het is maar één wedstrijd, knock-out, hier heb je de meeste kans om een prijs te pakken.”



Wat het een club op de langere termijn oplevert? ,,Het is een feit dat je met een bekerwinst zelf makkelijker spelers binnen kunt halen. Het ligt gewoon lekker in de mond als je de beker hebt gewonnen. Het geeft een club echt een boost. Mij heeft het uiteindelijk ook over de streep getrokken om naar FC Utrecht te komen nadat ze in het jaar ervoor Feyenoord met 4-1 versloegen in de bekerfinale.”

Willem II’er Jeroen Latijnhouwers: Het motto is: ‘Wij zijn voor niemand bang’

Volledig scherm Jeroen Latijnhouwers © Privé-foto Radiopresentator Jeroen Latijnhouwers (51) denkt dat de club waar zijn hart ligt, Willem II, niet bang is voor Ajax. ,,Het is een motto geworden: wij zijn voor niemand bang. Zijn zij sterker? Dat kan. Maar wij zijn niet bang. Dat is mooi. Dat zit ook wel een beetje in de stad Tilburg. Of het sowieso feest wordt? De bondscoach van Ierland zei ooit in 1988: ‘If we win, I’ll get drunk. If we lose, I’ll get drunk anyway’. Dat is het tweede motto nu.”



Leuk en aardig natuurlijk, maar Latijnhouwers beseft ook dat Ajax favoriet is. ‘Huizenhoog’, zelfs. ,,Ze hebben dan wel een bomvol schema, maar ze lopen over van talent. Ik zou het het leukste vinden als Ajax in de sterkste elf aantreedt. Dan heb je écht het gevoel dat je wint, áls het lukt. Dat maakt het feest nóg groter als het lukt. Zo sta ik er wel in: de finale is mooi, maar nu willen we winnen. Als het een beetje mee zit, een balletje niet op de paal maar erin, wie weet...”



Overigens is de geboren Limburger er niet bij in De Kuip zondag. ,,Ik ben zelf in New York, maar mijn broer en zijn twee zoons en nog twee zwagers hebben een kaartje. Of ik jaloers ben? Dat ben ik nooit in m’n leven. Ik had sowieso niet naar het stadion gegaan. Ik kijk thuis iets relaxter. Wellicht kom ik in Amerika een café tegen dat 1001 wedstrijden uitzendt en dat wij ertussen zitten.”

Willem II-trainer Koster met fitte selectie naar bekerfinale

Hoofdtrainer Adrie Koster van Willem II blikt vooruit op de bekerfinale tegen Ajax. Koster denkt in de Rotterdamse Kuip, waar de eindstrijd gespeeld zal worden, te kunnen beschikken over zijn volledige spelersgroep. ,,De aanloop naar de finale verloopt goed. Mensen zijn fit of worden fit. We moeten alleen kijken hoe het met Timon Wellenreuther is, maar dat ziet er ook redelijk uit. Dus we gaan kijken hoever we met hem gaan komen.” Bekijk de video:

Podcast!

In onze voetbalpodcast kijken voetbalverslaggevers Daniël Dwarswaard, Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels met presentator Hidde van Warmerdam vooruit. ‘Ajax kan het richting de KNVB niet maken om een B-elftal op te stellen.’

Ajax ziet bekerfinale niet als tussendoortje: ‘Willen zondag eerste prijs pakken’

Volledig scherm © ANP Met de enerverende eerste aflevering van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur nog vers in het achterhoofd moet Ajax alweer de aandacht naar het volgende doel verleggen. ,,Zondag strijden we tegen Willem II om de KNVB-beker”, doelde Matthijs de Ligt even na de zege (1-0) in Londen op de eindstrijd in De Kuip. ,,We willen daar onze eerste prijs van dit seizoen pakken.”



Winnen was de laatste jaren niet gewoon voor de rijkste club van Nederland. Al bijna een lustrum lang wacht Ajax vergeefs op een prijs. ,,Het is dus niet zo dat we die beker als een tussendoortje zien”, benadrukte de jongste aanvoerder ooit in een halve finale van de Champions League. ,,Ik kan niet voor iedereen spreken. Maar ik vind het heerlijk om zondag weer te spelen. Zo blijf ik lekker in het ritme.” Lees hier meer.

Hoop voor Willem II-fans richting bekerfinale: Wellenreuther op veld

Timon Wellenreuther heeft zich vandaag getoond op het trainingsveld van Willem II. De doelman, die worstelt met een heupblessure, trainde wel apart van de groep maar maakt vorderingen in zijn herstelproces.



De afgelopen dagen werkte Wellenreuther zijn trainingen af in het krachthonk, waardoor een vraagteken stond achter zijn naam voor de bekerfinale tegen Ajax. Toch gaf de Willem II-doelman een sprankje hoop door aan te geven dat de kans aanwezig is dat hij ‘gewoon’ keept in De Kuip. De hersteltrainer moet hem zien klaar te stomen voor de eindstrijd. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan keept Michael Woud.



Wellenreuther was de grote held van Willem II in de halve finale tegen AZ. Daarin stopte de oud-doelman van Schalke 04 liefst drie strafschoppen in de beslissende serie.