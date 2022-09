‘Machine’ Oranje maakt indruk op Poolse media én bondscoach: ‘Een van de favorieten op het WK’

Met videoHet Nederlands elftal heeft voor veel chagrijn gezorgd in Polen. Oranje won met 0-2 en liet Robert Lewandowski en consorten volkomen kansloos. In Polen had men veel meer van het Nations League-duel verwacht en dus zijn er harde woorden voor het eigen elftal en volop loftuitingen voor Louis van Gaal en zijn spelers.

,,Een onaangename avond”, zo vat de krant Wyborcza het duel kort samen. ,,De Nederlanders dansten en Polen keek toe. Jarenlang was Polen onaantastbaar in eigen huis, maar nu verloren we al voor de derde keer op rij. Het groene veld veranderde in sappig oranje. Polen stond erbij en keer ernaar. Vanaf de perstribune was echter niet te zien of ze dit met open mond deden.”

,,Alarm voor het WK!” TVP Sport luidt de noodklok. Het medium kraakt Polen en looft Oranje: ,,Zwak team versus een machine. Er zijn wedstrijden waarvan je niet weet waarom je hebt verloren. Er zijn ook wedstrijden waarvan je ervan overtuigd bent dat je de betere was, maar dat je gewoon pech had. En er zijn ook van die wedstrijden waarin je smachtend wacht op het laatste fluitsignaal omdat je weet dat je niets beters krijgt. De confrontatie met Nederland behoorde tot de laatste categorie.”

Volledig scherm Steven Bergwijn viert de 0-2. © Pro Shots/Erik Pasman

Het sportmedium Przeglad Sportowy sprak van ,,een kleurloze wedstrijd” van de Polen tegen Oranje. ,,De Nederlanders hebben waar ze voor kwamen. Ze hadden leuke acties, vooral bij die eerste goal, maar voor Oranje was dit niet echt een test. Ze deden hun werk zonder al te veel moeite. Een heel teleurstellende wedstrijd en van Robert Lewandowski, Piotr Zielinski en Sebastian Szymanski mogen we zeker meer verwachten. Er mag gesteld worden dat we nog geen team hebben dat klaar is voor het WK. We verkeren nog in een fase van chaos", zo vreest het medium voor het WK, waarop Polen het in de groepsfase opneemt tegen Argentinië, Mexico en Saoedi-Arabië.

Niet alleen de Poolse media waren hard voor het nationale elftal van Polen. Ook de bondscoach en de spelers zelf waren niet te spreken over de manier waarop het team voor de dag kwam in Warschau. Robert Lewandowski maakte van zijn hart geen moordkuil. ,,Ik voelde machteloosheid en hulpeloosheid”, zo zei hij de spits van FC Barcelona.

,,Nederland heeft veel ervaring en kwaliteit", zo vervolgde hij ,,Misschien creëerden ze geen 100 procent-kansen, maar ze sloegen wel direct toe. Wij misten een idee en we waren bang om risico te nemen. We hadden geen enkel vertrouwen dat we zouden scoren en we vielen aan met te weinig spelers. Ik heb zelf ook geen kans gehad, alle duels die ik uitvocht waren op mijn eigen helft. Het is een goed moment om te analyseren wat we vandaag gedaan hebben om ervoor te zorgen dat het op het WK beter wordt.”

Bondscoach Czeslaw Michniewicz en zijn spelers kregen na afloop dan ook een hels fluitconcert over zich heen en dat begreep de trainer wel. ,,Ik heb heel veel bedenkingen bij het spel van vanavond. Het is voor de fans heel teleurstellend dat ze hierheen gekomen zijn en zien hoe hun geliefde nationale team faalt. De fans betalen een kaartje voor de wedstrijd en hebben het recht om te laten weten dat het ze niet beviel", aldus de coach.”

Net als de bondscoach snapte ook TVP Sport het striemende fluitconcert na afloop van de wedstrijd: ,,De wedstrijd met Nederland trok veel publiek. Mensen vanuit het hele land betaalden veel geld voor kaartjes en de fans die besloten met de auto te komen, kwamen ook nog eens vast te zitten in een gigantische verkeersopstopping. Ze overwonnen alle hindernissen, zongen uit volle borst en kregen helemaal niets terug.”

Bondscoach Michniewicz wilde wel nog een kanttekening maken: ,,Laten we wel onthouden dat Nederland een van de beste teams van Europa is. Ze zijn in zowel de Nations League als op het WK een van de favorieten. Niemand ziet ons in die favorietenrol. Dat betekent niet wat we geen ambities hebben, maar vandaag was het niet voldoende. Zij sloegen bij twee momenten direct toe, wij hadden met Arek Milik ook een goede kans. Als je zo’n kans tegen Nederland niet benut, wordt het heel lastig een positief resultaat te behalen.”

