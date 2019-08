Machlas en Makaay halen herinneringen op aan overleden ‘DJ Superstar’

Julian Droog en Guus Hetterscheid



12 september 1994. Een dag voor de thuiswedstrijd tegen Parma (1-0) in de UEFA Cup. Dejan Curovic, door Vitesse-voorzitter Karel Aalbers twee maanden eerder weggekocht bij FK Partizan, sluit voor het eerst aan bij de selectie van de Arnhemse voetbalclub. Edward Sturing (56) zal de dag nooit meer vergeten. ,,Hij sliep bij mij op de kamer, in Hotel De Branding in Doorwerth”, vertelt het boegbeeld van Vitesse. ,,Dejan was toen al heel zelfverzekerd. Parma was een Italiaanse topclub. ‘No problem, we win that game’. Hij was één dag bij ons, hè. Maar hij kreeg gelijk.”