Madueke vrijwel zeker terug in wedstrijdselectie PSV

Of Pablo Rosario terugkeert tegen Fortuna Sittard, is nog de vraag. De reserve-aanvoerder viel uit in het duel met Ajax na een zogeheten ‘paardenkus’. Die zorgde de afgelopen dagen voor spierklachten en dus stond Rosario even aan de kant. De kans is aanwezig dat hij snel de training weer kan hervatten en dan kan hij ook weer een optie voor Fortuna Sittard-uit zijn.