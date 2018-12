Mahi duwt NAC in doelpuntrijke degradatiekraker dieper in de problemen

Schitterende goal Mahi

Niet dat het aanvankelijk veel effect had trouwens, en dat had alles te maken met de individuele klasse van Groningen. Magistraal was de pass van Ritsu Doan, voor wie een paar honderd Japanse fans naar Groningen waren gekomen. Maar minstens net zo mooi was de wijze waarop Mimoun Mahi de bal op zijn voet liet vallen: 1-0.



Vrijwel meteen daarna was Doan dicht bij de tweede treffer. NAC-doelman Benjamin van Leer tikte het afstandsschot van de Japanner echter knap uit de kruising. Terwijl iedereen in Groningen dacht dat de 2-0 een kwestie van tijd was, stond het na een kwartier opeens gelijk. Sergio Padt pakte een vrije trap van Gianluca Nijholt niet klemvast en in de rebound was daar Rosheuvel, die de bal in het dak van het doel schoot.



Groningen had in het restant van de eerste helft weliswaar een overwicht, maar was beducht voor de snelle counters van NAC. Na rust veranderde weinig aan het spelbeeld: Groningen viel aan, NAC loerde – en kwam ook op voorsprong.



Onbegrijpelijk was de actie van Padt, die toestond hoe Te Vrede zomaar raak kopte: 1-2. De euforie bij NAC duurde echter kort, want amper twee minuten later tikte Doan uit een scrimmage de gelijkmaker binnen. Lang veranderde er weinig aan de stand – tot treffers van Zeefuik, Mahi en Memisevic de noorderlingen in extase brachten.