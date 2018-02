Makkelie leidt topper tussen Feyenoord en PSV

Op dat moment heeft Ajax al de wedstrijd in eigen huis tegen ADO Den Haag afgewerkt. Koploper PSV weet dan al of de Amsterdammers kunnen inlopen of puntenverlies hebben geleden. Het treffen tussen Ajax en ADO staat onder leiding van Pol van Boekel.



PSV speelde afgelopen weekend gelijk tegen sc Heerenveen waardoor de Amsterdammers tot op vijf punten zijn genaderd.



Vorig seizoen won Feyenoord voor eigen publiek met 2-1 van PSV. Over de winnende treffer in de slotfase werd toen nog lang nagepraat. De doellijntechnologie die in De Kuip geïnstalleerd was, constateerde dat de bal over de lijn verdween toen PSV-doelman Jeroen Zoet die naar zich toetrok nadat hij een redding had verricht. Op het horloge van scheidsrechter Bas Nijhuis verscheen de melding 'goal', waardoor Feyenoord een belangrijke zege boekte op weg naar het kampioenschap.



Makkelie floot eerder dit seizoen in De Kuip ook al de Klassieker. Björn Kuipers is nog altijd geblesseerd.