Makkelijke zege op Emmen voor onpasseerbaar AZ

In de tweede helft moest Mats Seuntjens het veld noodgedwongen op een brancard verlaten met een ogenschijnlijke zware hoofdblessure die hij was opgelopen na een ongelukkige botsing met ploeggenoot Oussama Idrissi. AZ zorgde voor opluchting door via Twitter te melden dat de schade mee lijkt te vallen.



Het soepel freewheelende AZ had werkelijk niks te duchten van het dit seizoen zo aardig presterende Emmen. En mede door de almaar groter wordende voorsprong hoefde de ploeg van trainer John van den Brom ook niet bang te zijn voor de specialiteit van Emmen, het omdraaien van een wedstrijd in de laatste minuten. Zo verraste de club de afgelopen tijd achtereenvolgens FC Groningen, PSV en VVV. Tegen AZ kwam het nimmer in die positie. Alleen PSV (6-0) en Ajax (5-0) konden dergelijke cijfers overleggen tegen de stabiele ploeg uit Drenthe.



AZ werd in het zadel geholpen door een strafschop. Na een overtreding op Jonas Svensson mocht Teun Koopmeiners aanleggen van elf meter. Hij schoot raak. Koopmeiners kon dat trucje een paar minuten later herhalen toen hij er weer één mocht nemen. Rechtsback Svensson was ook betrokken bij de 3-0 toen een voorzet van hem door de Emmense winteraanwinst De Leeuw achter zijn eigen doelman werd gewerkt.



Na de goal van Stengs in de tweede helft leek AZ het wel best te vinden. Al schoot Oussama Idrissi nog wel op de paal en scoorde invaller Johnsen ook nog een treffer. Verder kwam de ploeg geen moment in gevaar en dat kwam mede door de steeds soepeler ogende verdediging die in 2019 nog geen enkele treffer tegen kreeg en steeds meer gaat lijken op de ploeg die vorig seizoen lange tijd zo lekker draaide. En dat terwijl vaste kracht Stijn Wuytens nog zo node werd gemist in de eerste seizoenshelft toen AZ hevig teleurstelde en achterin de ene na de andere flater sloeg. In het wintertrainingskamp in het Turkse Belek moeten wel geheime reparaties hebben plaatsgevonden die succesvol zijn uitgepakt. Centraal achterin vormen Vlaar en Koopmeiners nu een onpasseerbaar duo.



Mede daarom komt AZ nog een beetje steviger op de vierde plek te staan. Ook omdat het Vitesse gelijk zag spelen.