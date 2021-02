Malen begrijpt wisselbeleid, maar baalt wel: ‘Ik wil altijd blijven staan’

Tweemaal trefzekerDonyell Malen is er inmiddels aan gewend, maar echt blij wordt hij er niet van. De spits werd ook in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (3-0) voortijdig naar de kant gehaald. Dat steekt.

,,Natuurlijk wil ik blijven staan en een hattrick maken. Dan ben ik een klein beetje chagrijnig in de emotie. Maar het is wat het is", aldus de spits, die twee keer scoorde en tevens zei de keuzes van Roger Schmidt wel te begrijpen. De Duitse trainer is vanwege het drukke programma voorzichtig met zijn spelers.

Lees ook PSV vaster op plek twee na zege op FC Twente, hoofdrol voor Malen

Malen, die tegen Twente in de 86e minuut naar de kant werd gehaald, maakte dit seizoen in de eredivisie pas vier duels van het begin tot het einde mee. ,,We hadden het eerste gedeelte wel de controle", keek Malen bij ESPN terug. ,,Doelpunten veranderen een wedstrijd. Die treffer van mij na een half uur hielp ons zeer. Dat was een slimme bal van Eran Zahavi."

Malen stond aan de basis van de 2-0 en zorgde zelf voor de derde treffer. ,,Ik had het gevoel dat ik de bal op die positie wat eerder kon krijgen. Er zat zeker een beetje vuur achter." Met elf doelpunten is Malen de topscorer van PSV in de eredivisie. Ook de voorgaande twee seizoenen kwam hij telkens tot minimaal tien treffers in de competitie. ,,Ik presteer als ik op het veld sta, dat is het belangrijkste”, aldus Malen. ,,Het gaat goed. Ik zit er goed in.”

Ongelukkig

De spits was zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord nog ongelukkig in de afwerking. Ook in de andere topduels in de Eredivisie wist hij het net nog niet te vinden. Malen maakte zijn doelpunten dit seizoen, naast Twente, tegen FC Groningen, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, Willem II, Sparta Rotterdam en FC Utrecht.

Schmidt reageerde gevat toen hem werd gevraagd waarom hij Malen niet tot het einde liet staan. ,,Hij heeft de kans op een hattrick gehad, hoor”, doelde hij op een grote kans van dichtbij waarbij Twente-keeper Joël Drommel knap redde. “Volgende keer krijgt hij de kans weer. Het was prettig dat het nu al vroeg 3-0 stond en we niet tot het einde hoefden te knokken voor de overwinning.”