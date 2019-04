Malen bewijst ook als basisspeler zijn waarde, NAC massaal onvoldoende

Het op een haar na gedegradeerde NAC kregen zware voldoendes voor hun prestatie tegen Feyenoord. Alleen invaller Van Hooijdonk en Kakai kregen hoger dan een vier. Ook de Vitessenaren Van der Werff, Bero en Clark kregen dat cijfer. Met een 4,5 kregen Emmen-doelman Scherpen, VVV-aanvaller Opoku en voormalig international Anita (Willem II) een niet veel hoger cijfer.

De Graafschap – FC Emmen 1-0

De Graafschap: Bertrams 8; Owusu 5,5, Straalman 5,5, S. Nieuwpoort - (29. L. Nieuwpoort 5), Tutuarima 6; Matusiwa 6,5, Vet 5,5, El Jebli 5,5; Narsingh 5 (78. Benschop -), Serrarens 7, Van Mieghem 5 (62. Burgzorg -).

FC Emmen: Scherpen 4,5; Bijl 7, Kuipers 7, Bakker 7, Cavlan 6; Chacón 6, De Leeuw 5, Ben Moussa 5,5 (69. Braken -); Slagveer 5,5 (76. Bannink -), Arias 6, Jansen 5,5 (65. Niemeijer -).

Scheidsrechter Kuipers: 6,5

Man of the match: Nigel Bertrams verrichtte een cruciale redding op een inzet van Glenn Bijl in de slotfase van het belangrijke duel met Emmen. Dat leverde De Graafschap een broodnodige overwinning op in de strijd tegen degradatie.

Volledig scherm Nigel Bertrams. © BSR Agency

AZ - Heracles 2-1

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Vlaar 6, Koopmeiners 6,5, Wijndal 6,5; Midtsjø 7 (88. Wuytens -), Til 6, Maher 6; Stengs 7, Seuntjens 6,5 (84. Boadu -), Gudmundsson 6,6.

Heracles: Blaswich 6; Breukers 6, Rossmann 6, Van den Buijs 6, Czyborra 7; Osman 6, Dos Santos 5,5 (57. Duarte -), Merkel 6; Kuwas 7, Dalmau 6, Peterson 6 (69. Drost -).

Scheidsrechter Mulder: 7

Man of the match: Daar waren dinsdag weer eens wat vlagen van de klasse van Calvin Stengs, het grootste talent van AZ. Met zijn rechtervoet scoorde hij fraai. Een mooie pass dwars door het midden betekende het begin van de 2-1.

Volledig scherm Calvin Stengs. © BSR Agency

Heerenveen – VVV 2-2

Heerenveen: Hahn 6, Schmidt 5, Höegh 6, Pierie 6, Woudenberg 6; Rienstra 6, Kobayashi 6 (67. Schaars -), Van Amersfoort 6 (67. Thorsby -); Van Bergen 7, Lammers 6, Vlap 7

VVV: Unnerstall 6.5; Rutten 6, Röseler 6, Kum 5, Janssen 5; Joosten 5, Post 6, Opoku 4,5 (65. Dekker -), Susic 6 (81. Steijn -), Van Ooijen 5 (46. Grot 7), Mlapa 5.

Scheidsrechter Dieperink: 6,5

Man of the match: Michel Vlap blijft maar scoren voor Heerenveen. Tegen VVV voegde hij er weer twee toe aan zijn seizoenstotaal. Hij heeft er nu zestien achter zijn naam staan. Evenveel als Robin van Persie.

Volledig scherm Michel Vlap. © BSR Agency

Ajax – Vitesse 4-2

Ajax: Onana 6; Veltman 6, De Ligt 7, Blind 6,5, Tagliafico 7 (61. Kristensen -); Schöne 6,5, Van de Beek 6,5, De Jong 6,5; Ziyech 7,5 (61. Neres-), Dolberg 6, Tadic 7.

Vitesse: Pasveer 6; Bero 4, Van der Werff 4 (86. Thelander -), Doekhi 5,5, Clarke-Salter 6, Clark 4; Ødegaard 6, Serero 6, Foor 6 (66. Matavz -), Dauda 5; Buitink 5 (78. Darfalou).

Scheidsrechter Kamphuis: 6,5

Man of the match: Aan alles was aan Hakim Ziyech te zien dat hij per se kampioen wil worden. Maakte ook de zeer fraaie openingstreffer door ‘spitsachtig’ weg te draaien bij zijn directe tegenstander.

Volledig scherm Hakim Ziyech. © Pim Ras Fotografie

FC Utrecht – Fortuna Sittard 2-1

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6, Letschert 5,5, Janssen 6, Gavory 6,5; Van Overeem 6, Bazoer 6 (65. Bahebeck -), Gustafson 6, Van de Streek 6 (77. Görtler -); Kerk 6,5, Venema 5,5 (90. Dessers -).

Fortuna Sittard: Koselev 6; Mac-Intosch 6, Ninaj 6, Heerings 5,5, Pinto 5 (87. Semedo -), Smeets 5,5 (70. Ciss -), Diemers 6 (78. Hutten -), El Messaoudi 6; Balic 6, Stokkers 5,5, Lamprou 5.

Scheidsrechter Van der Graaf: 6

Man of the match: Voor het eerst in zijn carrière scoorde de snelle buitenspeler Gyrano Kerk meer dan één doelpunt in een eredivisiewedstrijd. Hij verzekerde er voor zijn ploeg een vrijwel zekere play-offplaats mee.

Volledig scherm Gyrano Kerk (links) krijgt de felicitaties van Bahebeck. © BSR Agency

NAC – Feyenoord 0-4

NAC: Van Leer 4; Van Anholt 4, Koch 4 , Damen 4 , Gersbach 4; Lundqvist 4, Kali 4, Ilic 4; Rosheuvel 4 (46. Kakai 5), Te Vrede 4 (46. Van Hooijdonk 5), Korte 4 (72. Kastaneer -).

Feyenoord: Vermeer 6; St. Juste 6,5 (71. Nieuwkoop -), Botteghin 7, Van Beek 6,5. Malacia 6,5; Clasie 6, Kökcü 6,5 (78. Sinisterra -), Vilhena 6,5; Toornstra 7, Vente 6,5, Larsson 6.

Scheidsrechter Lindhout: 6

Man of the match: Jens Toornstra beleeft niet zijn beste seizoen bij Feyenoord, maar de middenvelder die woensdagavond in een aanvallende rol speelde, leverde tegen NAC wel een van zijn beste wedstrijden af. Hij scoorde voor het eerst sinds 2014 uit een directe vrije trap.

Volledig scherm Jens Toornstra haalt uit tegen NAC Breda. © Getty Images

ADO Den Haag – Excelsior 3-1

ADO: Zwinkels 5,5; Malone 6, Beugelsdijk 6, Kanon 6,5, Meijers 7; Bakker 6,5, El Khayati 6,5, Goossens 6 (51. Hooi 5); Becker 7,5 (88. Boussakou -), Immers 6, Falkenburg 5,5 (71. Necid -).

Excelsior: Damen 6; Fortes 6, Mattheij 5,5, Oude Kotte 5,5, Matthys 5; Schouten 5,5, Messaoud 5,5 (81. Hadouir -), Koolwijk 5,5; Edwards 6 (73. Anderson -), El Hamdaoui 5, Mahmudov 6 (81. Eckert -).

Scheidsrechter Manschot: 5,5

Man of the match: Met een assist een doelpunt onderstreepte Sheraldo Becker zijn recente vorm van de laatste weken. Hij heeft nu vier keer gescoord in de laatste negen wedstrijden.

Volledig scherm Sheraldo Becker en Abdenasser El Khayati. © BSR Agency

Willem II – PSV 0-3

Willem II: Woud 5; Lewis 6, Meissner 6, Peters 5,5, Dankerlui 5; Anita 4,5 (46. Tapia 5,5), Crowley 6,5 (79. Coulibaly -), Llonch 6,5; Vrousai 6, Isak 6, Saddiki 4(46. Heerkens 6).

PSV: Zoet 6; Dumfries 7, Schwaab 6,5, Viergever 6,5, Angeliño 7; Rosario 7 (78. Gutiérrez -), De Jong 6,5, Sadílek 6,5; Lozano 5,5 (83. Pereiro -), Malen 8, Bergwijn 6 (69. Gakpo).



Scheidsrechter Higler: 6

Man of the match: Donyell Malen heeft sinds twee wedstrijden een basisplaats en dat vertrouwen betaalt hij PSV keurig terug in doelpunten. Hij blijkt nu doeltreffend als invaller én als basisspeler. Tegen Willem II maakte hij de belangrijke eerste treffer waardoor PSV won en de druk op Ajax kan houden.

Volledig scherm Donyell Malen viert zijn goal. © BSR Agency

PEC Zwolle – FC Groningen gestaakt