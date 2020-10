Malen bezorgt PSV diep in blessuretijd zwaarbevochten zege op Cyprus

Ondanks dat PSV zwaar gehavend aantrad op Cyprus, was de ploeg van Roger Schmidt de bovenliggende partij. Donyell Malen verzilverde dat overwicht door in de slotminuut de winnende te maken: 1-2.

Hét moment van de eerste helft was de 1-0 van Omonia Nicosia. Jordi Gómez schoot de bal van zijn eigen helft over doelman Yvon Mvogo, die te ver voor zijn doel stond en er niet goed uitzag. De Litouwse scheidsrechter Donatas Rumsas maakte echter een nog grotere fout door de treffer goed te keuren: de bal lag namelijk niet stil. Rumsas keurde de goal wel goed en PSV incasseerde zodoende een recordgoal. Nog nooit scoorde een speler van zo'n grote afstand (56 meter) in de Europa League.

De tegengoal na 35 minuten kon er ook nog wel bij voor PSV, dat gehavend aantrad op Cyprus. De ploeg van Roger Schmidt miste twaalf spelers - acht door corona, vier door blessures - en kon Jordan Teze pas op de wedstrijddag in laten vliegen. Toch liet PSV zich daardoor niet uit het veld slaan, ook dankzij de finesse van Mario Götze, die aan de bal wederom de beste man was. De Duitser gaf vlak voor rust een fijn balletje op Noni Madueke, die Malen in stelling bracht: 1-1.

In de tweede helft was PSV de betere ploeg, al was het begin stroef. Ryan Thomas, die niet zijn dag had, speelde de bal te kort terug op Mvogo, maar Michal Duris kon niet profiteren. Daarna werd PSV dreigender en dreigender en waren de beste kansen voor Malen, die uitgleed en op de keeper schoot, en Mo Ihattaren. Die laatste schoot van dichtbij ook al tegen de keeper aan.

Het leek bij 1-1 te blijven, maar PSV drong in de extra tijd nog één keer aan. Het was uiteindelijk opnieuw Malen die de doelman wist te verschalken: 1-2. En dus staat PSV na twee groepsduels op drie punten na de 1-2 nederlaag van vorige week tegen Granada.

