Malen bij definitieve selectie voor duels met Duitsland en Estland

Ook Joël Veltman maakte voor het eerst in lange tijd weer deel uit van de voorselectie. Hij heeft eveneens de definitieve lijst gehaald. ,,Hij is op meerdere posities inzetbaar en speelt op hoog niveau bij Ajax. Kenny Tete is er niet bij, omdat hij te weinig speelt. Dan kijk je naar andere opties en dat is Veltman.” De Ajacied krijgt daarmee de voorkeur boven Hans Hateboer, die dit seizoen met Atalanta Bergamo debuteert in de Champions League.



Bij de doelmannen is er eveneens een wisseling van de wacht. Na Jasper Cillessen en Jeroen Zoet was Marco Bizot de derde doelman. Hij is bij de definitieve selectie vervangen door Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer.



Ten opzichte van de voorselectie zijn Bizot, Hateboer, Terence Kongolo, Donny van de Beek (geblesseerd) en Wout Weghorst afgevallen.



Oranje speelt op vrijdag 6 september (20.45 uur) eerst het uitduel met Duitsland in Hamburg. Drie dagen later, op maandag 9 september (20.45 uur), wacht in Tallinn de uitwedstrijd tegen Estland.