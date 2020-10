Malen en Madueke bezorgen PSV zege op Fortuna, vier goals afgekeurd in eerste helft

PSV heeft in een leeg Philips Stadion drie punten weten te pakken tegen Fortuna Sittard. In een weinig aansprekende wedstrijd van Eindhovense zijde won de ploeg van Roger Schmidt met 2-0.

Al snel na de aftrap maakte Donyell Malen de eerste goal van het duel. PSV scoorde in de eerste helft wel nog vier keer in buitenspelpositie. Telkens werd de gemaakte goal terecht afgekeurd.



Malen scoorde dus wel, maar had in de eerste helft ook een paar matige momenten. Hij kreeg voorafgaand aan zijn goal de bal van Eran Zahavi, die zelf niet scoorde en eenmaal over het hoofd werd gezien door Malen. Het leek erop alsof hij dacht dat de Israëliër in buitenspelpositie stond, maar Zahavi bleef achter de man. Fortuna beet tijdens het duel flink van zich af en kreeg ook meerdere kansen om te scoren. Keeper Yvon Mvogo weerhield onder meer Lisandro Semedo van scoren af en werd ook eenmaal gered door de lat.

Na een goed kwartier zakte het bij PSV in en ook na rust was het lang erg matig van Eindhovense zijde. PSV creëerde weinig en grossierde in balverlies. In de slotfase werden de ruimtes groter en daarvan profiteerde Noni Madueke. Hij schoot PSV in veilige haven op een moment dat Fortuna nog leek te geloven in een resultaat. Ook na de 2-0 waren de Fortunezen nog een keer dicht bij een goal.

PSV is door het resultaat mede-koploper in de eredivisie en is samen met sc Heerenveen en Feyenoord lijstaanvoerder.

