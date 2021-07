Malen, Rosario, Dumfries en misschien ook wel Ihattaren: transfers eisen de aandacht op bij PSV

PSV bereidt zich zonder zieke Ihattaren voor op treffen met Galatasa­ray

25 juli PSV heeft vanmorgen de training hervat voor het duel met Galatasaray van woensdagavond, waarin de ploeg van Roger Schmidt een 5-1 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt. Mohamed Ihattaren ontbrak, omdat hij ziek is. Het is nog onduidelijk of hij deel uit kan maken van de selectie.