Malen zal een blijvertje zijn bij Oranje

Door Maarten Wijffels



In de buik van het Volksparkstadion keek hij bijna verlegen in de batterij van camera’s voor zijn neus. Straaltjes zweet kringelden op zijn voorhoofd. Natuurlijk wilde iedereen van Donyell Malen weten hoe dat nou voelt, meteen bij je debuut al scoren? Hij volgde vrijdagavond in Hamburg de lijn van spelers als Wijnaldum, Huntelaar en ene Johan Cruijff.



Ik moest zelf vooral denken aan een week eerder. Toen sprak Malen buiten het licht van de camera’s over Oranje. Dat was bij een interview op de Herdgang, het trainingscomplex van zijn club PSV. Zelden een jonge voetballer zo gepassioneerd horen vertellen wat het toen al met hem deed dat hij in de voorselectie zat. ,,Ken je de film ‘In Oranje’?’’, vroeg Malen. ,,Die film heb ik zeven keer gezien.’’ Op zijn mobieltje ging hij meteen op zoek naar twee foto’s. We zagen een guppy van een jaar of vijf in een oranje-shirtje. Eén keer poserend voor een schuurtje bij zijn oma in de tuin, één keer zogenaamd als een echte international in de rij voor het volkslied. Heerlijk detail op die tweede foto: met zijn ene handje streek de 5-jarige Donyell over zijn hart, precies zoals Latijnse voetballers soms doen. Zijn jeugdidool was zo’n speler, de Braziliaan Ronaldinho.



,,Wat ik bij PSV zo prettig vind is dat er veel jeugdige energie in ons team zit,’’ zei Malen toen hij zijn mobieltje weer opborg. ,,En dat denk ik bij Oranje ook te zien. Volgens mij vinden al die spelers het momenteel allemaal hartstikke leuk om voor het Nederland elftal te spelen.’’