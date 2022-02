Marc Overmars moet 1,25 miljoen euro tekenbonus terugbetalen aan Ajax

Beleggers eisten eerder in een brief aan Ajax duidelijkheid over de feiten rond het vertrek van directielid Marc Overmars. Zondag werd bekend dat de beursgenoteerde club al signalen had gekregen over het grensoverschrijdend gedrag van Overmars voor zijn herbenoeming. Dat is volgens belangenvereniging European Investors-VEB voor aandeelhouders relevante informatie. ,,Deze informatie is niet per persbericht verschenen”, stelt de beleggersclub in de brief.