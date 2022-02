Marc Overmars over Bergwijn, Ihattaren en de transfermarkt: ‘Het wordt steeds gekker’

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, zegt een dag na het verstrijken van de transferdeadline dat het voor zijn club financieel niet verantwoord was om aanvaller Steven Bergwijn over te nemen van Tottenham Hotspur. De Londense club hield continu vast een een hoge transfersom en wilde geen verlies lijden op de door Ajax begeerde aanvaller.

,,Het is geen geheim dat we Bergwijn naar Ajax wilden halen, maar als directie vonden we het niet goed om nu het hele financiële pakket aan te halen in deze onzekere tijd”, aldus Overmars op de site van Ajax. In plaats van Bergwijn wil de technische staf de jeugd een kans geven. ,,Maar alleen als ze goed genoeg zijn”, zegt Overmars.

De directeur voetbalzaken dacht voor Ajax een rustige transferperiode door te maken. Maar door de blessure van de afgelopen maand tijdelijk teruggekeerde spits Brian Brobbey wilde de club alsnog een extra aanvaller van naam binnenhalen. ,,Maar het is lastig als je in de laatste dagen van de transferperiode de band nog moet repareren. Normaal duw je dan door, door te investeren, zoals we vorig jaar deden met Sébastien Haller”, zegt de directeur.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren als PSV'er. © Brunopress

Overmars hoopt dat Mohamed Ihattaren, die in Italië verpieterde, bij Ajax weer kan opbloeien onder trainer Erik Ten Hag. ,,We hebben met hem gesproken. Ik denk dat hij zelf ook wel weet dat hij fouten heeft gemaakt en dat het beter moet. Aan de andere kant heb je het over een speler, een kind van 19 jaar. Dan moet je er alles aan doen om het een succes te maken. Daar moeten wij hem bij helpen, maar het begint bij hemzelf. Als hij dat oppakt, kan het misschien een succes worden. Maar het kan ook geen succes worden. Erik is er goed in om spelers weer op de rails te zetten, dus ik hoop dat dat nu ook lukt. Hij heeft heel veel talent en kinderen maken fouten. We moeten zorgen dat het weer bergopwaarts gaat.”

,,De transfermarkt wordt steeds gekker", aldus Overmars, die de winterperiode waarin de spelers van club kunnen wisselen graag wat korter zou zien. ,,Dat schept rust. Bij ons was het vrij rustig. Het is ook geen goed teken als je op het laatste moment nog van alles moet repareren.”

De gekte op de transfermarkt verraste de oud-international enigszins: ,,Je verwacht toch een beetje een realistische kijk op dingen. Maar je ziet het met contracten van spelers. Die worden niet minder.”

David Neres

Het vertrek van David Neres naar Shakhtar Donetsk ziet Overmars als de beste oplossing voor beide partijen. ,,Natuurlijk hoop je dat Neres misschien naar een nog grotere club in een iets ander land was gegaan. Maar wij hebben altijd voor het sportieve gekozen en hem erbij gehouden. Antony is hem voorbij gegaan, dat ging heel snel. Gelukkig konden ze dat van elkaar goed hebben. Eigenlijk was dit wel het moment voor een transfer. Hij heeft ons sportief mooie dingen gebracht en als de transfersom (12 miljoen euro, mogelijk oplopend tot 16, red.) aan het einde dan wat lager is, dan is dat maar zo.”