Marco van Basten en Ruud Gullit ontdaan door overlijden Berlusconi: ‘Grote meneer is ons ontvallen’

Van Basten noemde Berlusconi in een rijtje met de eerder overleden oud-voetballers Johan Cruijff en Maradona. ,,Er is ons weer een grote meneer ontvallen. Dat is heel jammer. Ik had een goede relatie met hem. Ik heb van hem genoten”, zei Van Basten in het televisieprogramma Rondo van Ziggo.

Ook Gullit had mooie woorden voor Berlusconi. ,,Het was de beste president die we ons konden wensen. Onder hem heeft Milan de meeste cups binnengehaald. Het was een charismatische man.” Gullit vond het vooral bijzonder dat hij elke vrijdag met zijn helikopter naar de training van AC Milan kwam. ,,Iedereen ging toen altijd in het gareel en hij kwam dan uit de helikopter in een trainingspak. Hij is heel belangrijk geweest voor Milan. Hij heeft Milan op de kaart gezet op een manier die voor onmogelijk werd gehouden.”