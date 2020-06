Marco van Ginkel: ‘Wat ik heb meegemaakt, is niet mals’

Door Rik Elfrink



,,Het is nog niet voorbij”, zegt Marco van Ginkel midden in het gesprek gedecideerd over zijn carrière. Wie denkt dat de 27-jarige voetballer na ruim twee jaar revalideren een gebroken man is, slaat de plank finaal mis. ,,De vooruitzichten zijn nu heel goed”, vertelt de voormalige aanvoerder van PSV nadat een gekwetst kniegewricht hem al die tijd buiten de lijnen hield. ,,Ik heb keihard gewerkt om terug te komen en kan vier, vijf trainingen per week inmiddels goed aan. Bijna was ik in maart toe aan meedoen met de groep en mocht ik in trainingen de duels in, maar toen greep corona om zich heen. Misschien kan ik deze zomer toch nog een paar keer in een wedstrijd in actie komen”, zo taxeert hij het vervolg.