Marcos Senesi is hot: is een recordtransfer een kwestie van tijd?

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat was vandaag zoals gebruikelijk ruim op tijd aanwezig voor zijn persconferentie in de Kuip. In aanloop naar de achtste finale in het bekertoernooi tegen Heracles Almelo ging het over Marcos Senesi, de Argentijnse verdediger die tegen Ajax een uitstekende tweede helft speelde. ,,Wat zou nu de transfersom voor Senesi zijn?’’, vroeg Advocaat zich hardop af. De Hagenaar wist het niet.