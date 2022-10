Mark Flekken wil naar Qatar: ‘Als ik erbij ben, wil ik ook als eerste keeper mee’

Berghuis en Brobbey behoeden defensief wankel Ajax voor puntenver­lies in Waalwijk

Ajax is een zwakke eerste helft waarin het open huis hield, te boven gekomen tegen RKC. Dat was te danken aan Brian Brobbey en vooral Steven Berghuis, die de koploper met twee beauty’s bij de hand nam in de generale voor de Champions League-kraker tegen Liverpool: 1-4.

23 oktober