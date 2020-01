Mark Koevermans staat al met twee sets achter in de Kuip

Lege tribunes in Qatar Ajax en PSV terug van trainings­kamp in surrealis­tisch decor

13 januari Ajax en PSV zijn weer thuis, na hun veelbesproken trainingskampen in Qatar. Verslag van een week voetballen in een totaal andere wereld, waar het komende WK het ijkpunt vormt, maar tegelijkertijd discussie op zijn plaats is.