Mark van Bommel: Kietelen, zuigen, prikkelen, treiteren en aaien

Heracles Almelo - FC Utrecht

8:08 • Sinds de laatste promotie naar de Eredivisie in 2005 bleef Heracles Almelo ongeslagen in twaalf van de dertien thuisduels met FC Utrecht in de competitie (W6, G6, V1). Heracles Almelo won de laatste drie wedstrijden. • Arbiter is Christiaan Bax