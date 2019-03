Markante Telstar-directeur wil KNVB-preses worden

Van Praag is bezig aan zijn derde en laatste termijn als voorzitter van de Nederlandse voetbalbond. De 71-jarige Amsterdammer treedt aan het einde van dit jaar af. Het is de bedoeling dat op 27 mei tijdens de bondsvergadering in Zeist de naam van zijn opvolger bekend wordt. Onduidelijk is hoeveel kandidaten er zijn. De sollicitatietermijn sloot woensdag. De Waard is de eerste en vooralsnog ook de enige die zijn kandidatuur openbaar maakt.

,,Ik heb de zestig mensen die mogen stemmen per mail benaderd, om te horen wat hun wensen en ideeën zijn. Daarmee ga ik aan de slag’', aldus de markante De Waard, die sinds 2006 directeur van Telstar is. ,,Ik heb mijn ambitie om bondsvoorzitter te worden nooit onder stoelen of banken geschoven. Ik krijg daar bijna altijd positieve reacties op.’'

De KNVB heeft voor de zoektocht naar een opvolger van Van Praag hulp ingeschakeld van een gespecialiseerd bureau. Het is in principe de bedoeling dat een commissie, met daarin onder anderen de KNVB-directeuren Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee, op 27 mei de meest geschikte kandidaat voordraagt aan de zestig afgevaardigden van het betaald voetbal en amateurvoetbal.