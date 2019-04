Martens en Spitse gehuldigd voorafgaand aan oefenduel in Arnhem

Beide voetbalsters uit de ploeg die in 2017 in eigen land de Europese titel veroverde, ontvingen in Arnhem een aandenken uit handen uit Jan Dirk van der Zee, de directeur amateurvoetbal van de KNVB.

De 26-jarige Martens, linksbuiten bij FC Barcelona, tekende in 100 interlands voor 40 doelpunten. Spitse (28) heeft nu 159 interlands (30 doelpunten) op haar naam staan. Kiesel-Griffioen kwam tussen 1995 en 2001 tot 156 optredens in Oranje. ,,Een fantastische mijlpaal, 159 interlands’', zei Rafael van der Vaart in een videoboodschap tegen Spitse. ,,De EK-finale in 2017 was het hoogtepunt. Maar stiekem hoop ik dat er op het komende WK in Frankrijk een nóg mooiere wedstrijd bijkomt’', aldus Van der Vaart.