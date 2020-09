Martens: ‘Soms mis ik de balans in mijn leven’

Door Tim Reedijk



Een azuurblauwe lucht zonder vliegtuigstrepen, voorzichtige tekenen van herstel van Moeder Natuur en mensen die hun opgejaagde levensstijl noodgedwongen even los konden laten. Dat de coronapandemie een verschrikking is, staat buiten kijf. Maar tussen de ellende door kon je soms, al was het maar heel even, de mooie kanten zien van een ontregelde wereld.