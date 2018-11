Martial en Pogba melden zich af voor Oranje, Lacazette en Sissoko opgeroepen

Elftal van de Week Doan en Warmerdam trekken Groningen vlot, PSV wéér hofleveran­cier

7:44 Of FC Groningen het lek boven heeft is nog niet duidelijk. Feit is dat twee zeges op rij (Excelsior en Heerenveen) de ploeg van Danny Buijs weer flink wat lucht heeft bezorgd na de rampzalige seizoenstart. Van slechts vier punten na tien duels staat Groningen plots op tien punten.