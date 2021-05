Martin Jol dicht bij akkoord over koop ADO Den Haag

Video & Samenvatting NEC heeft grootse plannen in eredivisie: ‘Het kan alleen maar mooier worden’

24 mei NEC is na vier jaar terug in de eredivisie. De jonge ploeg van trainer Rogier Meijer liet in de finale van de nacompetitie, tegen NAC, zien dat het dit seizoen snel volwassen is geworden. En er dienen zich genoeg mogelijkheden aan om het team nog sterker te maken.