Martin Jol? Multimiljonair Ad Nederlof maakt meer kans op overname ADO

Haags icoonMartin Jol wil ADO Den Haag kopen. Maar het is maar de vraag of het Haagse icoon daar de kans voor krijgt. Het clubbestuur werkt achter de schermen hard aan een machtsgreep en heeft multimiljonair Ad Nederlof op het oog als nieuwe eigenaar.

Martin Jol staat klaar om ADO Den Haag te helpen. Opnieuw. Het Haagse clubicoon, tussen 1973 en 1978 en tussen 1985 en 1989 speler van FC Den Haag, wil de club kopen. Eerder stak hij al nadrukkelijk zijn handen uit de mouwen door onbezoldigd aan de slag te gaan als hoofd van het technisch hart en nu naderen vastgoedmiljonair Ed Maas en hij een akkoord met de huidige ADO-eigenaar, het Chinese United Vansen (UVS). Maar of dat ook genoeg gaat zijn om de aandelen daadwerkelijk in handen te krijgen, is maar zeer de vraag.

Want de macht over de club ligt nauwelijks nog bij de Chinese grootaandeelhouder. Sinds UVS eind april het kort geding verloor dat ADO tegen de eigenaar had aangespannen vanwege het niet nakomen van afgegeven betalingsgaranties, werkt het bestuur van de Haagse club er hard aan om UVS de rechten over de aandelen te laten verliezen.

En als dat proces eenmaal achter de rug is, kan het clubbestuur zelf op zoek naar een nieuwe eigenaar. En dat moet een geldschieter uit de buurt worden, daar zijn ze bij ADO altijd duidelijk over geweest. Het is er de reden van dat ze in Den Haag, waar de vereniging HFC en de Stichting Toekomst ADO Den Haag een stem hebben in het verkoopproces, een deal tussen UVS en het Amerikaanse World Soccer Holdings hebben tegengewerkt.

Hui Wang van United Vansen op de tribune in Den Haag.

Maar nu gaat het dus om Jol, een icoon met een enorm hart voor de club. Dat blijkt wel uit het feit dat hij nu überhaupt zijn geld in ADO wil steken. Toen het eerste elftal dit seizoen afzakte tot de nummer 18 van de eredivisie, was Jol, die als hoofd van het technische hart grotendeels verantwoordelijk was voor de samenstelling van het elftal, bij veel supporters de kop van jut. Dat hij ondanks alle kritiek die hij kreeg nu alweer opstaat, zegt veel over zijn clubliefde.

Martin Jol hoopt de aandelen van ADO in handen te krijgen. Toch heeft Jol inmiddels niet meer alleen maar vrienden binnen ADO. Bij de club zijn er genoeg mensen die hem liever niet de nieuwe eigenaar zien worden. En dus laten ze hun geplande machtsgreep in Den Haag ook niet zomaar uit handen vallen, nu UVS op een deal met Jol en Maas afstevent. Het bestuur van de club liet weten niet op de hoogte te zijn van de interesse van het duo.



Met behulp van de door de rechtbank aangestelde herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger (die eerder FC Emmen, Roda JC, Fortuna Sittard en Vitesse uit de financiële problemen hiep) wordt er inmiddels zelfs al met potentiële investeerders gesproken, op zoek naar de beste partij om de aandelen aan over te dragen. Geïnteresseerden zijn er meer dan genoeg, klinkt het vanuit Den Haag. ‘En de meest serieuze spelen het niet via de media’, wordt er gezegd.

De belangrijkste kandidaat vanuit die hoek is multimiljonair Ad Nederlof. De 73-jarige Voorburger verdiende zijn geld in de ICT. In 2018 verkocht hij zijn softwarebedrijf Enovation voor 100 miljoen euro aan een Haagse investeerder. In 2019 stond Nederlof op plek 369 in de Quote500. Zijn zoon Arthur Nederlof werkte ooit bij de KNVB en is nu CEO van het door Ad Nederlof opgerichte VANAD Group. Op het kantoor van dat bedrijf, in Capelle aan den IJssel vergaderde een delegatie van ADO al over Nederlofs plannen met de club.

Met Jol is intussen door het ADO-bestuur nog niet gesproken. Maar duidelijk lijkt wel dat hij er een flinke kluif aan gaat krijgen om de clubleiding ervan te overtuigen dat de aandelen beter aan hem besteed zijn dan aan Nederlof.