Mascotte Heero wint rechtszaak en mag weer aan de slag bij SC Heerenveen

Gebles­seerd uitgeval­len Calvin Bassey met Ajax mee naar Liverpool voor Champions Lea­gue-clash

Calvin Bassey reist met Ajax mee naar Liverpool voor de uitwedstrijd in de Champions League. De Nigeriaanse verdediger viel zaterdag in de slotfase van het gewonnen thuisduel met sc Heerenveen (5-0) geblesseerd uit. Trainer Alfred Schreuder gaf na afloop al aan zich geen zorgen te maken over de inzetbaarheid van Bassey tegen Liverpool.

12 september