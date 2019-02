Mat Feyenoord verslikt zich week na stunt tegen Ajax in Excelsior

Feyenoord wil constant worden, maar het zal iets voor de nieuwe trainer zijn om dat voor elkaar te krijgen bij de club. Hoe graag de aanhang van Feyenoord nog een soort toegift had gewild na de fraai 6-2 tegen Ajax, op Woudestein zat het er vanaf het eerste fluitsignaal niet in.



Excelsior is kwalitatief uiteraard geen Ajax, maar de stadgenoot geeft ook veel minder ruimte weg. En dan bleek al veel vaker dit seizoen dat de Rotterdammers creativiteit ontberen op het middenveld. Creativiteit om de stugge defensie, overigens wel heel vaak dit seizoen bepaald geen waterdichte defensie, uit elkaar te spelen. Pas op slag van rust lukte dat enigszins. Een schot van Sam Larsson werd gekeerd door keeper Alessandro Damen, de rebound met het hoofd van Jens Toornstra werd door Thomas Oude Kotte van de lijn getrapt. Niet veel later was de voorzet van Larsson op Robin van Persie gevaarlijk. De routinier schampte de bal net wel of niet, maar Damen was weer attent.

Excelsior was een paar keer gevaarlijk geweest door dribbelaar Marcus Edwards, die in de toekomst geen koele afmaker lijkt te worden. Na rust brak Van Persie toch de ban, ongelukkig aangespeeld door tegenstander Lorenzo Burnet: 0-1.



Maar het was niet de genadeklap. Een aanval over vele schijven met uiteraard de rasvoetballers Ryan Koolwijk en Luigi Bruins in een hoofdrol, werd door Ali Messaoud achter Kenneth Vermeer geschoten.

De slotfase was meer voor Excelsior dan voor Feyenoord. Invaller Mikail Andersson schoot tegen Vermeer. Een uithaal van Jerdy Schouten, de beste man op het veld, werd eveneens gekeerd door Vermeer.

Excelsior bracht spits Dennis Eckert. Van Bronckhorst bracht Yassin Ayoub en zes minuten voor tijd Nicolai Jørgensen. De beste kans was voor Eckert die op Vermeer schoot waar Edwards beter Mounir El Hamdaoui aan had kunnen spelen bij de overtalsituatie in de slotfase.