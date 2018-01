Matavz in hoger beroep tegen schorsing van vier wedstrijden

De strafmaat is het gevolg van de slaande beweging van Matavz in het duel met Denzel Dumfries van Heerenveen, afgelopen zaterdagavond in GelreDome. De aanklacht is gebaseerd op tv-beelden. Arbiter Allard Lindhout kreeg het voorval tijdens de wedstrijd niet mee.

De tuchtcommissie verwerpt het voorstel tot vrijspraak van Vitesse, donderdagavond ingediend bij de behandeling van de zaak in Zeist. De eis van de aanklager betaald voetbal is ook van tafel geveegd. Die stelde een schorsing van vijf wedstrijden voor.



Tijdens de zitting van de tuchtcommissie in Zeist verweerde Vitesse zich met het argument dat er sprake was van een duw. Het was geen elleboogstoot. Daarbij greep Dumfries naar zijn rechterslaap, terwijl de arm van Matavz de linkerkant van het lichaam van de back raakte. De Arnhemse club wees ook op verzachtende omstandigheden. Matavz ontving in zijn carrière nog nooit een rode kaart. Hij kwam in zijn twaalfjarige loopbaan met meer dan 300 profwedstrijden op het hoogste niveau tot slechts zeventien gele kaarten. Tenslotte was er jurisprudentie met vrijspraak en strafvermindering.