Matavz na schorsing terug bij Vitesse, Linssen onzeker

,,Gelukkig is Tim weer terug, dat scheelt. Zonder hem hebben we de afgelopen weken flink wat schade opgelopen'', zei Fraser, wiens elftal zonder Matavz alleen won van Feyenoord. Met Luc Castaignos als spits verloor Vitesse van ADO Den Haag en Excelsior en moest het genoegen nemen met een gelijkspel tegen VVV-Venlo. ,,Tim is een belangrijke speler voor ons. Hopelijk kan hij het zondag tegen Ajax meteen waarmaken. Normaal is het een extraatje als je punten pakt tegen dit soort tegenstanders, maar nu is het bijna een verplichting omdat we de laatste weken veel punten hebben laten liggen.''