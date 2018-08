Matavz redt slordig Vitesse bij effectief Heerenveen

Sloetski startte in Heerenveen met zijn basisteam van de Europese ontmoeting met FC Basel. De Arnhemmers dicteerden vanaf de start en kregen veel kansen. Vooral Bryan Linssen liet een riante mogelijkheid liggen. Hij kopte na een inschattingsfout van doelman Warner Hahn over. Vyacheslav Karavaev treuzelde te lang en Tim Matavz en Jake Clarke-Salter miste precisie in de afronding. Het schot van Roy Beerens werd gekeerd door Hahn.



Heerenveen loerde op de counter en had daarmee ook succes. Na 26 minuten vond Nemanja Mihajlovic op de Friese linkerflank Kik Pierie. Die verzond een voorzet, waarop alleen Michel Vlap reageerde. Die was vrij gelaten door Matus Bero, terwijl het centrale duo bij Vitesse als versteend stond toe te kijken: 1-0.



De equipe van Sloetski was de hele tweede helft de betere partij, maar de afwerking voor de goal was opnieuw onvoldoende. Vitesse kreeg binnen vijf minuten drie mogelijkheden, maar onder anderen Matavz en Linssen misten kansen. Hahn redde daarna op een inzet van Dave Bulthuis, de verdediger van Heerenveen passeerde uit een hoekschop bijna zijn eigen doelman. Matavz raakte na een uur spelen de paal uit een voorzet van Alexander Büttner.



Op het moment dat een doelpunt van Vitesse leek uit te blijven, sloeg Matavz toe. Uit een voorzet van Beerens kopte de Sloveen via de onderkant van de lat raak: 1-1. In de 90ste minuut kreeg invaller Oussama Darfalou nog een vrije kopkans, maar die miste de Algerijn.Vitesse staat door het gelijkspel vierde op de ranglijst. Volgende week spelen de Arnhemmers de uitwedstrijd tegen AZ.