Matavz vier wedstrijden geschorst voor elleboog en krijgt geldboete van Vitesse

Hoewel Vitesse twee keer in beroep is gegaan én om vrijspraak vroeg, deelt de club nu wel een geldboete uit aan Matavz vanwege onprofessioneel gedrag. Technisch directeur Marc van Hintum geeft aan dat Vitesse het gedrag van Matavz niet vindt passen binnen de fairplay-gedachte van de club.



,,Echter vonden én vinden wij de straf die Tim opgelegd heeft gekregen niet in verhouding. Dat wil niet zeggen dat wij het voorval goedkeuren, integendeel, zo bewijst de opgelegde boete. De straf strookt echter allerminst met schorsingen die opgelegd zijn na soortgelijke incidenten. Dat was de belangrijkste reden om tegen het schikkingsvoorstel in beroep te gaan; een rechtlijnige strafmaat. Wellicht hadden we de commotie grotendeels kunnen voorkomen door direct na het opleggen van de boetes dit ook te communiceren, ware het niet dat wij het verstandig hebben geacht daarmee te wachten totdat er definitief uitsluitsel werd gegeven richting Tim.”