Matchwinner Vermeij met lekker gevoel carnaval in: Drankje smaakt zo beter

De drie punten. Ze waren ‘meer dan welkom’, beaamde Vermeij na afloop. Woensdag leed de ploeg een 6-1 nederlaag bij NAC en voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II was het puzzelen in de verdediging. Maar wat volgde, was eindelijk weer eens een overwinning. De eerste van 2018.

Quote Hoe maakte niet uit, deze moesten we winnen. Vincent Vermeij

Dankzij Vermeij, die op slag van rust als een duveltje uit een doosje opdook voor het doel, na een afgemeten pass van Brandley Kuwas. Daardoor sloeg de ploeg weer een gaatje met de gevarenzone. "Dat is lekker. Je zou maar gelijk gespeeld of verloren hebben nu... Dan hadden we het onszelf moeilijk gemaakt", blikte Vermeij nog maar eens terug. ,,Toen we aan de reeks tegen ADO, NAC en Willem II begonnen, doel je eigenlijk op zes tot negen punten. Wat dat betreft is vier punten het minimale. Zo eerlijk moet je ook zijn."

Daarom was het mouwen opstropen, tegen Willem II. Knokken tot het einde. ,,Hoe, maakte niet uit. Maar deze moesten we winnen. We hebben ook gevochten tot het einde."