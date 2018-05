Mateusz Klich breekt de ban in Galgenwaard

Door Tim Reedijk



Klich was ervan op de hoogte dat hij in de wedstrijd tegen Heracles (2-2) liefst elf kansen had gecreëerd, het hoogste aantal sinds Christian Eriksen bij Ajax in een wedstrijd tegen Roda JC. Dat zijn namen om mee vergeleken te worden. Steeds meer vindt de Pool zijn draai op het middenveld van Utrecht, waar hij zich na zijn komst in januari redelijk geruisloos in de basis speelde.



Maar een doelpunt, dat was 'm nog niet gelukt. En dus begon hij er steeds meer op te azen, zeker in dit eredivisieslot met weinig belangen. Een een-tweetje met Sean Klaiber, een krappe twintig minuten voor tijd, bood hem de ideale gelegenheid. Met zijn zwakkere linkerbeen verschalkte hij Lars Unnerstall. Het was de enige treffer in een wat gezapige wedstrijd tegen VVV-Venlo.



Door de driepunter sluit FC Utrecht het seizoen definitief als vijfde af, waardoor de club dus wordt gekoppeld aan sc Heerenveen in de play-offs voor de Europa League.



Woensdag staat de eerste wedstrijd op het programma, zaterdag is de return. En nee, goed was het niet tegen VVV, maar in elk geval is die slepende reeks van zes wedstrijden zonder overwinning doorbroken. Met dank aan Klich, die zijn laatste 'officiële' eredivisiewedstrijd dit seizoen van een gouden randje voorzag.