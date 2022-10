Matig AZ nog niet zeker van knock-outfase Conference League na verlies op Cyprus

Door Nik Kok



AZ kwam op Cyprus minder goed voor de dag dan wat men in dit haast vlekkeloze seizoen gewend is van de ploeg van trainer Pascal Jansen. Bij AZ ging donderdagavond meer mis dan goed tegen een opponent die slechts een punt had gehaald in het hoofdtoernooi. Na een treffer in de eerste helft was AZ niet in staat om er nog een gelijkspel uit te slepen.