Matig AZ wacht pittige return na teleurstellend gelijkspel in eigen huis tegen SK Brann

Een matig spelend AZ heeft op het nippertje een pijnlijke thuisnederlaag tegen SK Brann kunnen voorkomen (1-1). In de tweede helft werd door toedoen van aanvoerder Pantelis Hatzidiakos een achterstand goed gemaakt. De Alkmaarders moeten volgende week in Noorwegen winnen om kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League veilig te stellen.

AZ werd vorig seizoen verliefd op de Conference League toen het tot de halve finale van het toernooi kwam, maar moet in dit seizoen weer helemaal opnieuw beginnen. Tegen het Noorse SK Brann was er donderdagavond niks te zien van de magie die de Alkmaarders destijds langs onder andere Lazio en Anderlecht bracht. De Noorse nummer vijf van de huidige ranglijst bleek bepaald niet verdedigend te spelen en manifesteerde zich lastig genoeg tegen het 'nieuwe’ AZ.

Nieuw AZ

Slechts vijf spelers stonden ook in de basis toen AZ ruim drie maanden geleden de halve finales van de Conference League speelde tegen West Ham United. En van een ervan wordt in Alkmaar gevreesd dat hij ook een stap gaat maken. De geruchten rond Vangelis Pavlidis zullen de komende week blijven aanhouden. Ook al lijkt een verkoop van hem na de transfers van Milos Kerkez, Tijjani Reijnders, Sam Beukema en recent nog Jesper Karlsson ook voor doorgangshuis AZ echt te gortig. Niet dat Pavlidis - zo was te zien tegen Brann – in topvorm is.

Het spel van AZ was in de eerste helft zo erbarmelijk dat het publiek na een halfuur begon te fluiten voor een weer een terugspeelbal naar keeper Mathew Ryan, gewend als ze zijn aan het uitstekende aanvallende voetbal van de laatste seizoenen. Én aan Jesper Karlsson, de Zweed die het publiek niet zelden op de banken kreeg met effectieve én nutteloze hakjes. En dan is vormgever Jordy Clasie er ook nog eens niet bij vanwege een blessure. Zonder hem lijkt de hele middenlinie van AZ zoekende. De afstemming tussen Djordje Mihailovic en Sven Mijnans bleek bepaald geen gelukkige. Miljoenenaankoop Mihailovic werd in de tweede helft gewisseld. Hij kan nog steeds niet overtuigen in Alkmaar.

Volledig scherm Pantelis Hatzidiakos kopt zijn ploeg naar een 1-1 gelijkspel tegen het Noorse SK Brann in Alkmaar. © Pro Shots / Vincent de Vries

Balverlies Pavlidis

Balverlies van juist Pavlidis leidde de tegentreffer van spits Niklas Castro in waardoor AZ vreesde voor een wel heel vervelende afloop van de avond, maar het inbrengen van Mayckel Lahdo bleek uiteindelijk goud waard. De Zweedse buitenspeler bracht de schwung waar AZ zo naar verlangde en was direct gevaarlijk met meerdere afstandsschoten. Na de tweede was de eveneens vertrekkende Hatzidiakos alert genoeg om de rebound binnen te werken en een nederlaag voor AZ te voorkomen.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Bård Finne wordt vervangen door Aune Selland Heggebo Fredrik Pallesen Knudsen wordt vervangen door Japhet Sery Larsen Nog iets minder dan tien minuten in de reguliere speeltijd. Kan AZ de winnende treffer nog maken in eigen huis? De Noren lijken het wel prima te vinden zo en zijn begonnen met tijdrekken. Niklas Castro wordt vervangen door Moonga Simba Wat een invalbeurt van Lahdo. Opnieuw is hij dichtbij een treffer met een goed schot, en weer ligt daar Dyngeland in de weg. AZ dringt aan in de slotfase van de wedstrijd. Sander Erik Kartum wordt vervangen door Ulrik Mathisen Thore Baardsen Pedersen wordt vervangen door Joachim Soltvedt 1-1 GOAL van Pantelis Hatzidiakos! Opnieuw een schot van Lahdo! Dyngeland redt maar half, waardoor aanvoerder Hatzidiakos vanuit de rebound de gelijkmaker binnen kan koppen. AZ komt langszij in eigen huis, kunnen de mannen van Jansen er ook nog overheen? Zo, wat een knal van invaller Lahdo en een net zo'n goede redding van Dyngeland! Gele kaart voor Fredrik Pallesen Knudsen Trainer Pascal Jansen grijpt gelijk in en voert een driedubbele wissel door. Odgaard, Van Bommel en Mihailovic worden vervangen door Poku, Lahdo en Goudmijn. Ruben van Bommel wordt vervangen door Mayckel Lahdo Jens Odgaard wordt vervangen door Ernest Poku Djordje Mihailovic wordt vervangen door Kenzo Goudmijn 0-1 GOAL van Niklas Castro! Ai, daar is dan ineens de 0-1 van de Noren! Pavlidis verspeelt de bal op het middenveld, waarna Castro de bal in de verre hoek langs AZ-doelman Ryan schiet. AZ staat op achterstand! De Wit komt oog in oog met Dyngeland na een goede steekpass van Mijnans, maar hij krijgt de bal niet door de benen van de Noorse doelman heen. Bovendien staat hij in buitenspelpositie. Daar is dan de eerste echte kans voor AZ. Mihailovic schiet de bal op de hakken van Pavlidis, waardoor de bal van richting verandert en bijna langs de doelman van SK Brann hobbelt. Jammer genoeg voor AZ kan Dyngeland er nog bij. Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft We gaan rusten in Alkmaar. AZ komt niet tot nauwelijks tot kansen tegen SK Brann. Kunnen de Alkmaarders in de tweede helft iets forceren?

