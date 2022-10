Matig Excelsior verslikt zich opnieuw op vreemde bodem

Met samenvatting Orkun Kökçü na pijnlijke nederlaag van Feyenoord: ‘Dat is echt iets waar we aan moeten werken’

Europese overwintering is heel ver weg voor Feyenoord na de late tegentreffer in Graz. De goal van Otar Kiteishvili zorgde ervoor dat Feyenoord volgende week in de Kuip boven zichzelf uit moet stijgen om ook na de winter in de Europa League actief te blijven. ,,Dit is zuur, heel zuur.”

28 oktober