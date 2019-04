Matig FC Utrecht dankzij Kerk op poleposition voor play-offs

Door Tim Reedijk



Omdat concurrenten Heracles Almelo en Vitesse verloren in deze midweekse speelronde wist FC Utrecht dat de vijfde plek bij winst in het verschiet lag. Drie punten die van groot belang waren, ook wetende dat de eerstvolgende wedstrijd na de ‘lentestop’ uit bij Ajax is en puntenverlies de club nog wel eens in een lastig parket kon brengen richting de play-offs.



FC Utrecht kende een droomstart, want de eerste kans in de vierde minuut was raak. Gyrano Kerk werkte een voorzet van Nicolas Gavory binnen, twee spelers die wel een oppepper konden gebruiken na respectievelijk een reservebeurt en een wissel in de rust afgelopen weekend tegen FC Emmen (2-0 verlies). Even leek FC Utrecht freewheelend op weg naar eindelijk weer eens drie punten na drie wedstrijden zonder overwinning, maar Fortuna Sittard kwam goed over die vroege klap heen.



Eigenlijk hadden de bezoekers alle aanspraak op een goal, of misschien wel meer. Die kwam er vlak voor rust toen Andrija Balic na goed werk van Mark Diemers de weifelende doelman David Jensen verschalkte. Het deed de sfeer in Galgenwaard niet veel goeds. De Bunnikside riep om ‘voetballen, voetballen’ en fluitconcerten waren in deze fase bepaald geen uitzondering. De enige remedie is dan een goal en die kwam er. Invaller Jean-Christophe Bahebeck, gepasseerd voor Nick Venema na een matige vertoning in Emmen, kreeg de bal na een hoekschop bij Kerk die alleen maar hoefde binnen te schuiven. Op een grote kans in de slotfase na was daarmee het Limburgse verzet gebroken en verzuimde FC Utrecht via invallers Bahebeck en Görtler om ook de 3-1 nog te maken.



Overtuigend? Nee. Maar deze drie punten zetten FC Utrecht op poleposition voor een plek in de play-offs.