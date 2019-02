Matig FC Utrecht wint bij De Graafschap eindelijk weer eens

Door Tim Reedijk



Trainer Dick Advocaat startte vandaag in Doetinchem met Michiel Kramer in de spits, ook vanwege de fysieke problemen van Jean-Christophe Bahebeck. De 30-jarige aanvaller kwam nauwelijks in het spel voor en verzuimde dat te compenseren met een goal. Oog in oog met doelman Hidde Jurjus mikte Kramer naast.



Een vergelijkbare kans was er ook voor Gyrano Kerk, die eveneens voorbij de paal schoot. Het waren de belangrijkste momenten in een wedstrijd die redelijk op slot zat, met niet veel gevaar van beide kanten. Duidelijk was dat het duel een impuls nodig had om een winnaar te krijgen. Die impuls kwam uit de koker van Advocaat en droeg de naam Bahebeck. Eerst zette hij Kerk met een technisch vaardig hakballetje voor de keeper, een paar minuten later ging hij krachtig een duel aan voordat hij werd gevloerd in het strafschopgebied. Gustafson wist, zoals altijd vanaf de stip, wel raad met het buitenkansje.



Door die benutte penalty won Utrecht voor het eerst sinds Heerenveen-uit op 16 december weer eens een wedstrijd in de eredivisie en neemt de club de zesde plek op doelsaldo over van Heracles Almelo. De Graafschap blijft zeventiende met twee punten meer dan hekkensluiter NAC, dat gisteren kansloos verloor in de Johan Cruijff Arena (5-0).