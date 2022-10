Matig Heerenveen zwijnt bij hekkensluiter Volendam, maar wint dankzij goals in de slotfase

Het regende voornamelijk in de eerste helft kansen voor FC Volendam, maar aan het treffen in eigen huis met SC Heerenveen hield de ploeg helemaal niets over. De Friese gasten trokken het duel in de slotfase naar zich toe: 3-1.

Door Frank Molema



Voor de zo bewierookte defensie van Heerenveen was het in Volendam meteen alle hens aan dek. Wonder boven wonder overleefden de Friezen een heuse aanvalsgolf van de thuisploeg, met onder meer een bal op de lat en eentje van de lijn gehaald. Ook werd een treffer van spits Robert Mühren op enkele centimeters afgekeurd vanwege buitenspel.

Trainer Wim Jonk van FC Volendam kon daarom wel de haren uit zijn hoofd trekken toen Heerenveen wel succes had bij zijn eerste kans in de 25ste minuut. Mats Köhlert troefde in het strafschopgebied in de lucht Daryl van Mieghem af en leverde zo de assist op Sydney van Hooijdonk, die op enkele meters van het doel voor het eerst scoorde sinds eind augustus.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk viert de openingstreffer tegen Volendam. © Pro Shots / Toon Dompeling

Heerenveen kreeg dit seizoen pas negen tegentreffers, maar niets wees erop dat de formatie van coach Kees van Wonderen rustig achterover kon leunen. FC Volendam vond makkelijk openingen en kreeg uiteindelijk loon naar werken. Mühren tikte op slag van rust bij tweede paal binnen, fijntjes bediend door Carel Eiting uit een vrije trap. Ditmaal bleef de spits net aan de voor hem goede kant van de buitenspelstreep.

Na rust daalde de amusementswaarde van de wedstrijd, waarin Heerenveen de defensieve zaakjes beter op orde leek te hebben. Het werd uiteindelijk een lange zit, omdat een onweersbui scheidsrechter Van de Graaf dwong de wedstrijd tijdelijk te staken. Donder en bliksem bleven zo’n 25 minuten boven Volendam hangen, alvorens het duel kon worden hervat.

Met een gelijkspel leek daarna iedereen zich wel te kunnen leven, totdat uitblinker Köhlert het nog een keer op zijn heupen kreeg. In de 85ste minuut schoot hij fraai raak met de buitenkant van de voet. Drie minuten later gooide spits Amin Sarr met een intikker het duel in het slot. Het was ook zijn eerste goal sinds augustus.

Heerenveen steeg door de zege naar de zevende plek. Volendam is hekkensluiter.

