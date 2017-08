Matig maar effectief Groningen verslaat beter Utrecht

Dankzij Django Warmerdam en Jesper Drost leidde Groningen riant bij rust. De jarige trainer Ernest Faber had zijn ploeg vol defensieve instructies het veld op gestuurd en de tussenstand noopte hem natuurlijk geenszins om na de pauze een ander strijdplan te verlangen.



Zijn collega Erik ten Hag had zijn ploeg op flink wat posities gewijzigd vanwege de donderdagse uitbeurt tegen Zenit, inclusief verlenging. Jean-Christophe Bahebeck - een behendige spits van Paris St Germain bleek- en Dario Dumic (ex-NEC) maakten zo hun debuut bij de Utrechters. Dumic (op de paal), Bahebeck (drie kansen) en Willem Janssen (paal) slaagden er echter niet in Groningen voor rust pijn te doen.



Vorig seizoen slaagde Utrecht er nog in een 2-0 ruststand om te buigen naar een 2-3 zege, maar ditmaal lukte dat niet. Nadat Groningen na de pauze eerst nog de lat raakte, was het Utrecht dat nu wel raak schoot. Met Bahebeck als gevierde man. Het spelbeeld bleef onveranderd na de Utrechtse aansluitingstreffer. Groningen speelde met de kont tegen de eigen goal, loerend op een kansje uit de counter. Utrecht bleef naarstig combineren op weg naar de gelijkmaker, maar het was net als voor rust te weinig affectief in de afwerking. Dat had Groningen mede te danken aan een van de weinige spelers die wel in blakende vorm bleek: doelman Padt.