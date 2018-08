Matig NAC komt tekort tegen beter Excelsior: 0-2

Met Karol Niemczycki voor de gepasseerde Mark Birighitti als enige wijziging, beleeft NAC een déjà vu tegen Excelsior. De Rotterdammers zijn evenals vier weken geleden in veel facetten beter. De bezoekers zijn georganiseerd, combineren vlotter, presenteren zich als een stabiel geheel en hebben behendige aanvallers die de fletse Bredase verdediging aan gort spelen.



Symptomatisch voor de eerste helft is het misverstand tussen Arno Verschueren en Mikhail Rosheuvel na een half uur spelen. Rosheuvel zet de motor aan, Verschueren speelt de bal achter de vertrokken Rosheuvel; ingooi Excelsior. Ook tekenend voor het belabberde optreden: een lange bal van Menno Koch rolt over de achterlijn en een voorzet van Greg Leigh gaat aan iedereen voorbij.



De 0-1 van Excelsior is een uitvloeisel van de onrust die het elftal in zijn greep houdt. Koch werkt weg na een kwartier, maar vindt in Gianluca Nijholt een niet opgemerkt obstakel. Via de borst van de middenvelder wordt Ali Messaoud zomaar in stelling gebracht. Messaoud prikt de bal vervolgens met links uit de draai in de hoek, de duikende Niemczycki kan er niet bij. Later heeft Niemczycki het geluk aan zijn zijde als een kopbal boven hem op de lat landt. NAC stelt daar, buiten een poging van Luka Ilic die op het dak van het doel valt, nagenoeg niets tegenover.



Het inbrengen van Paolo Fernandes voor Nijholt, de middenvelder mag zijn handjes dichtknijpen met geel als hij met twee benen gestrekt over het natte gras glijdt en zijn tegenstander torpedeert, injecteert het stroef draaiende team met een portie onvoorspelbaarheid. Aanvallend en verdedigend. De Spanjaard legt de mee opgekomen rechtsback Jeffry Fortes geen strobreed in de weg om een voorzet binnen te schuiven als verdediger Karol Mets secondelang weigert in te grijpen wanneer Mikael Anderson de achterlijn opzoekt. De aanvaller krijgt alle ruimte om de bal voor te geven, Fortes doet de rest. Met alle medewerking van NAC.



Twintig minuten voor tijd krijgt de thuisploeg op zijn beurt een zetje in de rug van de videoscheidsrechter. Arbiter Jeroen Manschot heeft weliswaar driekwart minuut nodig om de beelden te bekijken en het allemaal op zich in te laten werken, maar na lang wikken en wegen is hij dan toch zover. De toegekende strafschop wordt door Mitchell te Vrede verkwanseld, de slap ingeschoten pingel wordt eenvoudig gestopt door doelman Sonny Stevens.



Het tweede 'Avondje NAC' is er een waarop de mannen van trainer Mitchell van der Gaag tegen zichzelf voetballen. Het is ronduit teleurstellend. NAC wordt op alle fronten afgetroefd door een club met een begroting die de helft minder is. De tweede thuisnederlaag ooit tegen Excelsior is de tweede uitglijder in drie wedstrijden. Alleen van het povere De Graafschap werd gewonnen. Volgende week zondag doet NAC De Kuip aan.



NAC - Excelsior 0-2 (0-1) - 15. Messaoud 0-1, 54. Fortes 0-2.

Toeschouwers: 18.227.

Geel: Koch, Nijholt, Ilic (allen NAC), Fortes en Mattheij (beiden Excelsior).

Opstelling NAC: Niemczycki; Verschueren, Koch, Mets, Leigh; Kali, Nijholt (46. Fernandes); Rosheuvel (58. Kastaneer), Ilic (81. Van der Gaag), El Allouchi; Te Vrede.