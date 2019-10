Matig Oranje komt met de schrik vrij tegen Slovenië

Door Daniël Dwarswaard



Het ging vooraf vooral over de vraag: hoe blijf je als international van Oranje gemotiveerd? In een kwalificatiepoule waar de tegenstand tot nu toe uiterst zwak was. Ook in het Fazanerija-stadionnetje in het Sloveense provinciedorpje Murska Sobota was de verwachting dat Nederland wel even over de tegenstander heen zou walsen.



Nou, mooi niet. Het spel van Oranje, zonder de geblesseerden Jackie Groenen, Lieke Martens en Shanice van de Sanden, was vooral de eerste helft ronduit zwak. Weinig energie, weinig verrassing ook. Ongekend veel slordigheden waardoor Nederland zelden een fatsoenlijke aanval kon opbouwen. Het grote aantal afwezigen als excuus? Nee, dat mag niet tellen. Oranje heeft nog altijd veel betere speelsters dan Slovenië.

Volledig scherm Daniëlle van de Donk versnelt met de bal aan de voet. © BSR Agency

Zwak Oranje

Het was onwennig om Nederland zo te zien ploeteren tegen een zwakke tegenstander. Vaak is het duel in de eerste helft al beslist, maar daar was nu absoluut geen sprake van. Sterker, Slovenië kwam na tien minuten op voorsprong toen aanvoerder Mateja Zver scoorde uit een rebound. De enige acceptabele aanval van de Leeuwinnen in de eerste helft leverde de gelijkmaker op. Vivianne Miedema loerde op randje buitenspel en tikte binnen uit een voorzet van Lineth Beerensteyn.



Het was diezelfde Beerensteyn die ervoor zorgde dat Oranje perfect begon aan de tweede helft. Een fraaie voorzet van Merel van Dongen kopte de Haagse binnen en zo fleurde ze haar vijftigste interland op. De wedstrijd tegen Slovenië was een flashback naar vroegere tijden die we in voetballend Nederland al lang niet meer gewend zijn. In een stadion voor een handjevol toeschouwers dus en met een enkele Sloveense speelster met overgewicht.

Specialiteit

Na de voorsprong was het idee: de steeds vermoeider rakende Sloveense vrouwen kapot te spelen. Maar passend in het beeld van de avond lukte dat niet. Het tegendeel gebeurde toen Kaja Korosec ruim twintig minuten voor tijd uit een counter de gelijkmaker produceerde. De Sloveense vrouwen wisten niet wat ze meemaakten tegen de vice-wereldkampioen. Vlak na het doelpunt vond Slovenië het al nodig om tijd te rekken.

Om de opgelopen schade nog te herstellen bracht bondscoach Sarina Wiegman het jonge Ajax-talent Victoria Pelova in de ploeg voor Renate Jansen, die haar kans allerminst greep. Zoals wel vaker bood de traptechniek van Sherida Spitse uitkomst. De recordinternational slingerde ruim tien minuten voor tijd een vrije trap voor het doel. Omdat niemand de bal aanraakte, scoorde Spitse pardoes. Een paar minuten later kwam er minder geluk bij kijken toen ze een vrije trap prachtig binnen krulde (2-4).