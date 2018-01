Matig PSV boekt belangrijke zege in Enschede

Maar weer was het verval groot na de pauze. Waar Twente, dat met vijf verdedigers speelde, eerst alleen in de buurt van het doel kwam met een paar afstandschoten van Oussama Assaidi, daar lukte dat later ook met combinaties en voorzetten. Voor de zoveelste keer dit seizoen was Jeroen Zoet echter een alerte doelman. Pas in de slotfase kreeg PSV de greep op het duel terug.



Dat was toen Phillip Cocu een op het oog verdedigende wissel deed. Hij bracht Derrick Luckassen voor aanvaller Bergwijn. Maar in de praktijk gingen de backs van PSV verder naar voren spelen. Met name Santiago Arias. Op de counter kreeg eerst Jorrit Hendrix een vrije kans die er niet in ging. Maar in de 89ste minuut scoorde Arias wel, toen hij helemaal was doorgedrongen tot in het Twentse strafschopgebied: 0-2.



PSV heeft nu aan kop van de ranglijst acht punten voorsprong op Ajax, dat zondag de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht speelt.